El café de los peregrinos echa el cierre

Uno de los locales de referencia de los peregrinos en Redondela, el bar Central, situado en la Praza de Ribadavia –conocida como “la farola”–, echó el cierre el pasado viernes por jubilación. Su propietario, José Manuel Durán, deja la hostelería a los 65 años después de más de medio siglo detrás de la barra, donde comenzó ayudando a su padre cuando salía de la escuela. “Me da pena jubilarme porque me encanta este trabajo, es lo que llevo haciendo toda la vida y he hecho muchos amigos entre los clientes, pero creo que también es el momento de descansar y disfrutar de otras aficiones a las que no he podido dedicar el tiempo que me gustaría por el sacrificio que requiere llevar un negocio, como viajar, la fotografía, el ciclismo o caminar”, comenta.

El Central era uno de los bares clásicos del centro urbano de Redondela, donde llevaba funcionando desde 1969, primero regentado por Adolfo Durán y su socio Manuel Outerelo, y en una segunda etapa, a partir de 1994, cuando toma el testigo en solitario José Manuel Durán tras jubilarse su padre. “Siempre funcionó muy bien, desde el principio, cuando se hizo muy popular entre los trabajadores de la fábrica de Regojo [una industria textil que en los años 70 llegó a ser la más importante de España, con más de 2.500 empleados], y luego con una clientela local muy fiel y también con los peregrinos, sobre todo en los últimos años, cuando se impulsó mucho el Camino de Santiago portugués”, destaca su propietario. Su ubicación, enfrente del albergue de la Casa da Torre, y el carácter sociable de José Manuel, siempre dispuesto a entablar conversación y ayudar en todo lo que le pedían, facilitó que el bar se hiciese muy popular entre los romeros en su ruta hacia Compostela. “Me gusta conocer a la gente y cada vez que entraban a desayunar, comer o cenar me interesaba por su procedencia y les comentaba los sitios de interés del pueblo y los alrededores. Siempre hablaba con todos e hice muchas amistades en todo el país e incluso de distintos puntos del mundo; y con muchos aún mantengo contacto por whatsapp o por facebook”, comenta. Libro de visitas Miles de visitantes jacobeos le dejaron dedicatorias en su libro de visitas, decenas de tomos que guarda como recuerdo. La última, firmada el pasado lunes por una peregrina alemana llamada Lucía: “Gracias por hacerme sentir bienvenida aquí. Eso también es parte del Camino...”, decía en su escrito. No obstante, José Manuel siempre se preocupó de facilitar las cosas a los peregrinos. Colaboraba con empresas de transporte de mochilas y en alguna ocasión, sobre todo hace años cuando el albergue no estaba abierto, les abría las puertas de su casa para que pudieran pernoctar ante la inexistente oferta hotelera en la villa. Tanto se interesaba por sus clientes que a muchos los considera parte de su familia. “Siempre digo que yo estudie medicina sin ir a la universidad después de tantos años detrás de la barra ejerciendo de psicólogo, porque muchos venían para contar sus problemas”, bromea. José Manuel también se muestra orgulloso de formar parte de los fundadores de la Festa do Choco, la principal cita gastronómica del municipio, nacida en 1987 para exaltar el producto típico de la ría. “Es impresionante la repercusión que ha tenido con el paso del tiempo. A cualquier sitio al que vayas en España, si dices que eres de Redondela, nos conocen por su choco”, concluye.