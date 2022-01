La Consellería de Cultura, Educación e Universidade contestó ayer a las críticas de la Federación de ANPAS de Redondela y del gobierno local por la falta de información respecto a la implantación del bachillerato de artes en el municipio redondelano a un mes del inicio del período de prematrícula.

Desde la Consellería de Educación no garantizan que pueda impartirse el bachillerato de artes y responsabilizan de la situación al Gobierno central. “Respectamos os acordos parlamentarios e comprendemos as demandas das comunidade educativa de Redondela pero, nestes momentos, estamos nunha situación de incerteza xerada pola entrada en vigor da nova lei educativa, a LOMLOE. Esta lei introduce unha nova organización do ensino no que atinxe ao Bacharelato e Galicia, xunto co resto das comunidades autónomas, estamos á espera de que o Ministerio publique os currículos que o desenvolven e, deste xeito, coñecer os detalles de implantación da nova modalidade de bacharelato”, justifican desde la Xunta.

La Federación de ANPAS convocó un encuentro este lunes, a las 20.00 horas en la Casa da Cultura de Redondela, para abordar el asunto y decidir qué medidas van a tomar.