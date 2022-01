Eva García de la Torre era una mujer fuerte, de firmes convicciones socialistas, feminista, valiente y con las ideas claras. Eva se construyó a sí misma haciendo frente, desde que era una niña, a muchas dificultades que son más gravosas si eres mujer.

Ayer por la mañana tomábamos café con ella y hoy ya no está. Nos decía que siempre había sido consciente de la desigualdad que padecemos las mujeres, pero que desde su puesto de alcaldesa lo había vivido con más crudeza.

Afirmaba, y tenía razón, que los ataques que padeció estaban cargados de sesgos machistas, que pretenden desvalorizar, difamar y minar la reputación.

Estamos seguros de que Eva querría que en este “in memoriam” expresáramos lo que ella había vivido y sentido. En su honor nos hacemos eco de sus palabras, porque la definen como era.

Eva hablaba claro. Se expresaba con la facilidad de quien ha realizado una andadura de vida llena de experiencias, que la fueron construyendo como una persona que vivía según sus propios principios.

Eva era libre. Tomaba sus decisiones sin complejos, miraba siempre hacia adelante y defendía con pasión aquello en lo que creía.

Tenía una enorme pasión por la política a la que consideraba el instrumento para mejorar la vida de las personas. Era aguerrida, pero también tenía un lado humano lleno de sensibilidad, que la convertía en alguien cercano.

Era terca, muy singular, pero con una gran capacidad para escuchar y modificar sus opiniones si las de otras personas la convencían.

Eva no tenía dobleces, no se andaba por las ramas. Era decidida y asumía los errores con la naturalidad de quien sabe que no siempre es posible estar acertada.

Cuando quería a alguien abrazaba fuerte y transmitía el calor de los afectos sinceros.

Sentimos en el alma que se haya ido. No lo esperábamos y nos provoca un profundo dolor, pero también el orgullo de haber sido sus amigos. La queríamos.

Querida Eva, nos comprometemos a no olvidar que tenemos que luchar por un mundo en el que ser mujer no sea un salto de obstáculos. Sabemos que es lo que nos reclamaría.

Nos quedamos con la vida compartida contigo. Nosotros y todos tus compañeros del PSOE. ¡Vuela alto amiga!

* Secretario xeral PSdeG en Pontevedra / Presidenta de la Diputación de Pontevedra