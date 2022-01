El pleno de Ponteareas reprueba a la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, por su falta de compromiso con la seguridad viaria de la N-120. Fue una propuesta que presentó, por vía de urgencia, la plataforma vecinal y que secundaron todos los grupos políticos excepto el PSOE porque, según su portavoz, Chus Garrote, el proyecto “está a punto de ser expuesto a público”.

Así, la Corporación acordó “reprobar la actuación de la subdelegada” y remitir el acuerdo al delegado del Gobierno en Galicia, solicitándole la destitución de Larriba o, en su caso, la adopción de medidas que garanticen que las relaciones entre este ente y el Ayuntamiento de Ponteareas estén presididas por el respeto institucional”. Y es que los miembros de la Plataforma N-120 consideran que la representante del Estado en la provincia “manifestó una falta de respeto general” a las personas que se trasladaron hasta la Subdelegación el año pasado para mantener una reunión con ella sin que, finalmente, los recibiese. Censuran de igual forma “su negativa a recibir a la alcaldesa”.

El único grupo que no está de acuerdo es el que ocupa la bancada socialista porque, explicó Chus Garrote, “con todos los errores que pudo haber tenido la subdelegada, fue quien desbloqueó el proyecto”. Argumentó, además, que “ahora estamos mejor que antes porque en los últimos años hubo más avances que con el gobierno de Mariano Rajoy” e insistió en que la mejora de la seguridad en la carretera N-120 a su paso por Ponteareas “está más cerca que nunca”.

Socios de gobierno del BNG

Con todo, sus socios de gobierno, el BNG, consideran que actualmente “estamos sin nada de nada, como hace 20 años”. Según las palabras del concejal nacionalista Miguel Bouzó, “no hay ni cronograma, ni exposición, ni fecha”.

Es a la alcaldesa, Cristina Fernández Davila, a quien no quieren recibir, tal y como explica la Administración local, y, en este sentido, el líder de los independientes de Ponteareas, Juan Carlos Carrera, se pregunta “¿quién es la subdelegada para no recibir a la representante de los vecinos y de las vecinas?” , además de lamentar que no existiera “unanimidad, en un asunto como este en el que tendríamos que ir todos a una”.

Por su parte, la líder de la oposición, Belén Villar, cree, que “estamos peor que años atrás porque sí había la partida en el 2018 con el gobierno de Rajoy” y pese a la promesa del ministerio de que el proyecto saldría a exposición pública a finales del 2021, lo cierto es que “en enero de 2022, todavía estamos esperando”.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ente del que depende la mejora viaria en la carretera nacional, explicó a este periódico a principios del mes de enero que “actualmente se está completando la redacción del proyecto de trazado, el cual, una vez finalizado, permitirá aprobarlo de forma provisional para poder someterlo a información pública”. La Subdelegación había marcado finales de 2021 como fecha límite.