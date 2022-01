Representantes sindicales de la CUT denuncian que en el procedimiento de la contratación del Servizo de Axuda ao Fogar (SAF) del Concello de Redondela, la oferta de las dos empresas licitadoras que mayor puntuación han alcanzado para dar cobertura a dicho servicio "rozan el precio de presunción de temeridad", al entender que las ofertas presentadas son "anormalmente bajas, que podrían resultar inviables".

Desde la sección sindical criticaron que el Concello de Redondela haya valorado un precio a la baja, "pero no la calidad del servicio que se debe llevar a cabo". En este sentido, aseguran que "no se pidió la presentación para su valoración, como se hace en todos los concursos, del pertinente proyecto técnico". Por otra parte, portavoces de la CUT hicieron referencia a que las empresas que concurren a este procedimiento "trabajan en muchos sectores: socioeducativo, hostelería, conserjería, gestión de personal de museos, comedores... pero no nos consta que tengan implantación en la ayuda del hogar. Si el Concello de Redondela únicamente valora el precio sin tener en cuenta la calidad del servicio, podemos poner en serio riesgo tanto el servicio como la asistencia que se le da a los usuarios y a sus familias".

Por otra parte, portavoces del sindicato insistieron en que el hecho de que las empresas hayan presentado unas ofertas tan bajas, solo puede ser "a costa de reducir condiciones sociales y económicas de las personas trabajadoras y, subsidiariamente, a los usuarios del servicio y sus familias", por lo que hacen al Concello responsable de una merma en la calidad del servicio si finalmente se adjudica a dichas firmas.

Desde la Sección Sindical CUT avanzaron que "no vamos a permitir una rebaja en las condiciones sociales y económicas de las personas trabajadoras y, por extensión, menos aún del servicio que prestamos a las personas usuarias y a sus familias, que para nosotros es lo más importante", concluyeron.