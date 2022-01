Lucenza-Ateneo de Nigrán é unha nova asociación que naceu co obxectivo de dinamizar a actividade sociocultural do municipio nigranés para beneficio de todos os veciños. Esa é a carta de presentación da entidade creada hai un ano por un grupo de persoas dispostas a cooperar, aportando o seu compromiso, o seu tempo, o seu conñecemento e as súas habilidades en beneficio da cultura, da xente e do territorio. A súa presentación pública terá lugar este venres ás 20.00 no auditorio municipal.

As restriccións da pandemia limitaron inicialmente o desenvolvemento das actividades do colectivo, pero os seus integrantes puxeron en marcha o pasado outono as súas primeiras iniciativas: un programa de andainas guiadas pola zona ou o clube de lectura “Compartido libros”, que xa leva tres encontros.

A intención dos membros da asociación é desenvolver este ano novas actividades, principalmente centradas en asuntos como a difusión da historia local, o coñecemento do territorio, a concienciación e a defensa do patrimonio, o medio ambiente e a paisaxe, a promoción da creación cultural e da cultura popular, os encontros de lecer e de socialización, a promoción do uso do galego, debates sobre asuntos que lle afecten á xente e “calquera outra acción que axude ao fomento do coñecemento e do pensamento crítico e democrático da sociedade”, explica o seu presidente, Xabier Méndez.

Xa teñen esbozado un programa de encontros para os vindeiros meses, segundo comenta o representante da entidade. Na presentación pública darán a coñecer a súa liña de traballo, pero tamén consultarán cos asistentes, ou con aquelas persoas interesadas que non podan acudir, os intereses da veciñanza para completar o calendario e concretar datas.

No seu folleto informativo inciden na socialización da xente e no gozo das experiencias compartidas como principal finalidade, desde a perspectiva da cultura, de conseguir “que chegue a todos os recunchos do concello”. Por iso pretenden cooperar co movemento asociativo e cos centros de ensino das parroquias na organización de actividades.

Queren chegar a xente de todas as idades con iniciativas de interese xeral e diversificadas, “atraendo e involucrando a persoas mozas e xente maior e a toda a veciñanza, viva onde viva cadaquén”, subliñan.

A solidariedade é un dos seus principais valores, por iso procurarán “achegar outros lugares do mundo á nosa localidade, abordando temas que afectan aos continentes e asos seus pobos. Somos internacionalistas, defendemos a cooperación, a xustiza e a paz e cremos no poder da solidariedade”.

Defínense ademais como feministas. “Queremos visibilizar o papel da muller en todos os ámbitos sociais e culturais. Abordaremos cuestións relacionadas co feminismo e a loita pola igualdade, os dereitos e a dignidade das mulleres”, engaden.