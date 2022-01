El pasado 22 de septiembre, el Parlamento de Galicia aprobaba, por unanimidad, la inclusión en el proceso de prematrícula del bachillerato de Artes de Redondela, proceso que estaría sujeto a la demanda que tuvieran dichos estudios en el municipio. La semana pasada, la Federación de Anpas de Redondela denunció que a menos de dos meses de iniciarse el período de prematrícula en los institutos del municipio los alumnos siguen sin conocer si dispondrán de la opción de la modalidad artística o no.

El Concello de Redondela se sumó ayer a estas críticas y tachó de “intolerable” el silencio de la Xunta de Galicia respecto a esta cuestión. Desde el gobierno local se criticó que la Consellería de Educación, a estas alturas, “segue, non só sin sinalar que mecanismos pensa utilizar para cuantificar a demanda, senón que nin tenta dar resposta ás preguntas que foron formuladas polas ANPAS e polo propio Concello”, aseguró la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas.

La regidora indicó que “para cumprir o acordo plenario do Parlamento e coñecer a demanda que estes estudos teñen entre o alumnado é preciso facer algún tipo de proceso que permita saber con certeza o interese do alumnado nestes estudos”, a lo que añadió que “o feito de que a pouco máis dun mes vista da apertura da prematrícula, non se teña habilitado ningún procedemento, fai sospeitar que se trata doutra cortina de fume por parte da Consellería”. Por último, Rivas destacó que el Concello y las Anpas trabajarán para lograr que la demanda de los alumnos sea atendida y cree que es “lamentable que para cursar o bacharelato de Artes se lles diga que só poden facelo en Mos (con menos poboación que Redondela), Pontevedra ou Vigo”.