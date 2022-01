Un anecdotario para Redondela

“A illa de San Simón é unha illa chea de encanto, xa que por ela pasaron Cabaleiros Templarios, o pirata Francis Drake e diferentes congregacións de monxes; inspirou ao poeta Mendiño a famosa cantiga de amigo, foi escenario da batalla de Rande e no pasado máis recente foi lazareto e cárcere durante a Guerra Civil. O feito histórico máis antigo do que temos referencia en San Simón data do ano 997, cando Almanzor asalta a fortaleza de Ponte Sampaio e os seus defensores escapan ata a illa de San Simón, onde son masacrados. Os máis documentados serán o do viquingo Olav Harraldson, no 1014, e o do normando Easl Ulf no 1032. Xa no século XII, os Templarios habitan a illa e constrúen nela a igrexa chamada San Simón (...) Tras a disolución da Orde, en 1312 a illa deixa de pertencerlles, pasando á Coroa”.

Esta es tan solo una de las más de 500 anécdotas que el redondelano Juan Migueles lleva recopilando y documentando desde hace más de una década. Todo empezó en el año 2008 cuando decidió publicar en Internet un pequeño estudio sobre “alcumes” que había realizado en el año 1996 mientras estudiaba. El objetivo era dar conocer aquel trabajo a los vecinos de Redondela y que estos aportaran más, si acaso tenían conocimiento de otros diferentes. En aquel antiguo blog, Migueles escribía que “todos os redondeláns temos polo menos un alcume, xa que somos coñecidos como choqueiros. Os alcumes poden ser divertidos, curiosos ou desagradables, pero tamén son parte da nosa cultura e a nosa herdanza”, señalaba este redondelano. A raíz del éxito que suscitó aquella iniciativa posteriormente con la llegada de las redes sociales, Juan Migueles se animó a seguir documentando la historia de Redondela, en esta ocasión a través de la creación del que denominó “Anecdotario Redondelán”, una página web en la que desde hace años recoge todo tipo de información de interés sobre la historia, el patrimonio y la cultura del municipio. “Ao principio empecei contando a historia dun cruceiro do concello e relatando anécdotas históricas da zona, pero co paso dos anos empecei a ter tanta documentación que, a día de hoxe, na páxina do Anecdotario pode atoparse de todo”, explica Juan, quien señala que “a maior parte de información atopeina en bases de datos, xornais antigos e tamén tirei moito da tradición oral, preguntando a veciños do concello fun tirando do fío en moitas cuestións. É un traballo que leva moito tempo e que incluso xera interese fóra de Redondela, de feito, téñenme chamado da Coruña ou Santiago preguntando por máis datos, sobre todo moitos mestres de escolas aos que lles serve como ferramenta de traballo”. En el anecdotario, que nació por pura afición, los visitantes pueden descubrir desde leyendas como la del túnel de A Peneda del que se dice que unía el monte con el castillo de Soutomaior, fotografías antiguas o información sobre personajes relevantes del municipio. Sin duda, todo un fondo documental en el que Migueles resguarda la memoria colectiva de Redondela.