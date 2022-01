La repetición electoral ordenada por el Tribunal Supremo provocó ayer un cambio repentino en la cúpula en la Cofradía de Pescadores A Anunciada de Baiona cuando faltan apenas nueve meses para finalizar el mandato. José Miguel Sotelo Ulbeira salió elegido patrón mayor tras ganar por diez votos a ocho a la primera mujer que ostentó el cargo durante los últimos siete años, Susana González. El nuevo presidente del pósito baionés es armador de una embarcación dedicada al percebe y al erizo y prefirió no realizar declaraciones al terminar la asamblea en la que fue proclamado junto con los vicepatrones primero y segundo, José Garbín Álvarez y Agustín Alonso Otero, respectivamente.

La xunta xeral se reunió a las cinco de la tarde para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificada en noviembre por el Supremo, que ordenaba repetir la asamblea constitutiva de los órganos de gobierno de la Cofradía al considerar nula la celebrada tras las elecciones de septiembre de 2018. El fallo da la razón a José Enrique Alonso, el percebeiro que logró tumbar el proceso electoral en los juzgados.

José Garbín y Agustín Alonso, vicepatrones primero y segundo

El pleito judicial fue uno de los últimos coletazos del conflicto que enfrentó a los percebeiros de a pie y a flote a finales de 2016 y que todavía estaba presente dos años más tarde, cuando se celebraron las últimas elecciones. El demandante era uno de los mariscadores críticos con la patrona y su equipo. Había empatado a votos con otro compañero para ocupar uno de los 18 asientos en la xunta xeral de la Cofradía. Una disparidad de datos en el censo lo dejó fuera. Según él, porque la dirección había modificado el listado de socios para excluirlo. Por eso acudió a los juzgados y acabó ganando. Tanto la Cofradía como la Consellería do Mar recurrieron las sentencias y defendieron la legalidad y corrección de los datos censales, pero el Supremo desestimó sus recursos y ayer se hizo efectivo el desenlace de aquella pugna laboral que desembocó en batalla legal.

El percebeiro que logró tumbar el proceso electoral en los tribunales será el nuevo secretario del pósito

El demandante resultó designado nuevo secretario de la Cofradía y se mostró satisfecho al salir de la sala de reuniones. “Se ha hecho justicia por fin porque yo tenía que formar parte de la xunta xeral desde hace tres años y medio”, comentaba, convencido de que la hasta ahora patrona mayor “no habría salido elegida si entonces se hiciesen las cosas correctamente y yo ocupase mi puesto”.

No es la primera vez que la xunta xeral de la Cofradía de Baiona derroca a Susana González. La facción crítica ya lo había conseguido en 2017, diez meses antes de las últimas elecciones. Tras un intento fallido de moción de censura, los percebeiros disidentes promovieron la dimisión en bloque de 10 de los 18 miembros del órgano de dirección del pósito para provocar que la Consellería do Mar cesase al cabildo y nombrase una gestora, como indica la normativa. No obstante, González volvió a ser elegida tras las votaciones de 2018.