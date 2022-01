La comarca de O Condado encabeza la creación de empresas en la provincia

2021 ha sido un buen año para el Condado, al menos en lo que a creación de empleo se refiere, con la constitución de 59 sociedades mercantiles, lo que la sitúa como la comarca de la provincia de Pontevedra con la mejor tendencia con respecto a 2020, con un incremento por encima del 90%. Esta cifra solo la supera A Paradanta, que aumentó en un 116%, aunque en este caso se trata de un número bastante inferior de empresas, pasando de 6 en 2020 a 13 en 2021; según datos publicados por el Instituto Galego de Estadística.

Con 59 nuevas empresas, el Condado no solo casi duplica las cifras del 2020, cuando en plena pandemia solo se crearon 31; sino que roza el pico previo a la llegada de la COVID en 2019, cuando se constituyeron 61; y mejora los datos de años anteriores con 39, 48, 46 y 41 nuevas empresas entre 2018 y 2015, respectivamente.

Concellos Emprendedores

Por concellos, Ponteareas está a la cabeza con 32 nuevas mercantiles, le sigue Salvaterra con 18, Mondariz con 7 y Mondariz-Balneario y As Neves con una cada una. Cabe destacar que estos dos últimos municipios no siguen la tendencia ascendente del resto de la comarca, quizás porque no son municipios adheridos a la red de Concellos Emprendedores, como sí lo son Ponteareas, Salvaterra y Mondariz, que presentan en 2021 números verdes en la comparativa con 2020. Destaca de manera especial Salvaterra, con un incremento del 157%, pasando de las 7 firmas constituidas en 2020 a las 18 del pasado año.

En este sentido, cabe destacar que ser Concello Emprendedor implica que colaboran con la Xunta en la captación de nuevas inversiones para Galicia. En concreto, estos concellos, como es el caso de Ponteareas, Salvaterra y Mondariz conceden bonificaciones en el IBI, IAE e ICIO para aquellos proyectos que implican nueva implantación o ampliación de las empresas ya existentes; conceden las licencias de obra mayor en un plazo máximos de 30 días naturales desde que disponen de todos los informes y facilitan el acceso al suelo empresarial en su municipio.

A cambio, estos Concellos Emprendedores tienen prioridad en convocatorias de órdenes de ayudas de la Xunta de Galicia dirigidas, por ejemplo, a la mejora de los parques empresariales, puesta en marcha de viveros industriales, impulso de la biomasa o desarrollo de la actividad comercial. Contribuyendo, a su vez, a la creación de empleo.

Con todo, aunque en otras comarcas con mayor peso como son Pontevedra o Vigo se crearon más empresas, el aumento comparativo entre 2020 y 2021 es muy inferior al 90% que registró el Condado. En Vigo solo se crearon cerca del 19% de mercantiles más en 2021 con respecto a 2021 y en Pontevedra, el 25%.