El grupo municipal de Manifesto Miñor planteará de nuevo para el debate plenario una propuesta que insta al alcalde, Paco Ferreira, a abrir un diálogo con los comerciantes y hosteleros del entorno de Rosalía de Castro, antes de que arranquen las obras del proyecto de peatonalización, a punto de salir a concurso tras conceder la Diputación el 80% de la inversión.

Su portavoz, Antonio Araúxo, deja claro que “todos queremos unha vila próspera e dinámica” y que no se oponen a humanizar el entorno, pero insiste en la necesidad de consensuar el proyecto con los afectados. “Na praza de Rosalía de Castro ubícase máis do 40% do comercio de Gondomar e debe pasar polo consenso cos teóricos destinatarios da mesma porque no momento en que os clientes entendan que entrar en Gondomar é moi complicado e aparcar imposible, simplemente deixarán de vir. A Ramallosa e Porto do Molle están a dez minutos”, explica.

Los afectados han presentado firmas en la misma dirección e incluso llegaron a reunirse en verano con el alcalde, que se comprometió a incorporar modificaciones en el proyecto para atender las propuestas que ayuden a mejorarlo.