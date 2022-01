El Concello de Redondela y la Asociación Érguete formaron a más de 200 niños y niñas y sus familias en igualdad durante el pasado 2021 en los talleres desarrollados en nueve centros de educación del municipio, que fueron impartidos por profesionales del Equipo de Prevención da entidade.

Esta iniciativa, que fue calificada de “un éxito” tanto por la entidad como por el Concello de Redondela, buscaba inculcar a los más pequeños la importancia de vivir en un mundo en el que no importe ni el género ni la identidad sexual.

La coordinadora de la Oficina Técnica de Prevención de la Asociación Érguete, Laura Durán, aseguró que constataron que “moitos nenos seguen pensando que as nenas non poden xogar ao fútbol ou que limpar e cociñar é algo de nais e non de pais”. Por su parte, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, indicó que este tipo de iniciativas son “imprescindibles para que as crianzas, que son o futuro de Redondela, crezan libres de prexuízos machistas, defendendo a igualdade e apostando por ela”, destacó la regidora.