Un proyecto escolar para repoblar Fornelos

De la necesidad de trasladar a los más pequeños diferentes conocimientos sobre el lugar en el que viven, con el objetivo de que descubrieran así el importante patrimonio natural, artístico y cultural que los rodea, nació hace un año el proyecto “Fornelos ao Monte”, una iniciativa puesta en marcha por el CEIP Doutor Suárez y gracias al cual durante esta quincena de enero se llevará a cabo una pequeña plantación de árboles para repoblar los montes del municipio que se vieron afectados en su día por los incendios.

“Tras a chegada do COVID, puidemos darlle máis valor ao que temos preto de nós, é por isto que, cando tivemos que escoller un proxecto para levar a cabo co noso alumnado nestes cursos, pensamos que sería positivo sacar aos rapaces e ás rapazas das aulas para que coñeceran en primeira persoa todo o patrimonio sociocultural que teñen en Fornelos, como por exemplo o conxunto do Foxo do lobo, as fragas do Barragán, os petróglifos ou lendas como as que rodea a Cidade das Costas do Alén. Así, involucramos a toda a comunidade educativa poñendo en valor a súa contorna”, explicó el profesor de Educación Física del centro, Diego Lozano.

En el marco de “Fornelos ao Monte”, que nació desde la Biblioteca del CEIP Doutor Suárez, coordinada por el propio director del colegio, Jesús Martínez, más de 70 alumnos participaron en diferentes excursiones organizadas por los lugares más emblemáticos del municipio y diseñaron chapas que posteriormente, en colaboración con sus familias, pusieron a la venta en diferentes establecimientos de Fornelos. Gracias a ello, lograron recaudar lo suficiente para comprar una veintena de castaños micorrizados que a lo largo de los próximos días plantarán, en colaboración con agentes medioambientales del municipio, en los alrededores del centro escolar con el objetivo de contribuir a la repoblación de Fornelos y regenerar la tierra de sus montes, aportando sustrato de calidad.

Diego Lozano destaca que otro de los pilares fundamentales de este proyecto escolar es el cultivo de una huerta en el propio centro. En este sentido, el docente apunta que, “ademais de ter algunhas hortalizas en bancais, plantamos tamén unha vintena de landras para que medraran carballos. O noso obxectivo é poder levalos tamén ao monte para continuar coa repoboación”.

Desde el CEIP Doutor Suárez, los responsables indican que la idea de este proyecto, además de constituirse como un plan didáctico, es que tenga un impacto social en el municipio, de forma que “ o alumnado poida gozar dos espazos naturais ao aire libre e aprender co contacto coa natureza. Alumnado, familias, profesorado e mesmo habitantes da contorna, todos xuntos colaborando nun proxecto comunitario que beneficie ao propio concello e á aprendizaxe dos rapaces. Iso é Fornelos ao Monte”.