Tres años después de que el Concello de Soutomaior aprobase la reforma de la antigua escuela de Moreira para su transformación en un centro social, una iniciativa propuesta por el BNG, la realidad es que el inmueble permanece abandonado incrementando su deterioro con el paso del tiempo.

La propuesta del grupo municipal nacionalista fue aprobada en marzo de 2019 y en la misma se recogía una partida en el presupuesto municipal de 2021 para su ejecución. “Pero a día de hoxe segue sen estar licitada esta obra e o inmoble permanece no máis absoluto estado de abandono”, denuncia la concejala nacionalista Charo Bouzón.

La edil no se explica como después de tanto tiempo “o Partido Popular prefire ter este inmoble nese estado e sufrindo o paso do tempo, cando podería estar dando un gran servizo ao barrio e non sendo unha ruina na contorna da carballeira de Trasdovalo”.

Pérdida de subvención

Asimismo, Bouzón denuncia también la dejadez del gobierno local con el barrio de Moreira: “Primeiro perden unha subvención de case 15.000 euros para algo tan necesario como arranxar a estrada que conecta coa Pena por non realizar a obra en tres anos dende a súa concesión, e agora son incapaces de arranxar a antiga escola. O alcalde [Agustín Reguera] e o seu equipo terán que dar conta deste desleixo á veciñanza do noso barrio”, puntualiza.

Por otro lado, el portavoz nacionalista Manu Lourenzo lamenta que “unha vez máis miramos o nulo interese que ten Agustín Reguera por cumprir os acordos plenarios, mirámolo cos muíños de Daión, coas axudas para a compra de ordenadores e agora coa antiga escola de Moreira. Atopámonos ante un goberno paralizado e inoperativo, incapaz de sacar adiante o proxecto que melloraría a calidade de vida da nosa veciñanza e que está penalizando a Soutomaior”, afirma el edil del BNG.