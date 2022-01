La Agrupación de Electores de Redondela (AER) denuncia la “incoherencia del gobierno local” por no ejecutar el convenio del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) Redondela-Mos, firmado en abril del pasado año. AER destaca que este convenio, en el que participaban la Xunta, la Fegamp y la Diputación, salió adelante en un pleno extraordinario con los votos de PSOE y PP, mientras que AER –que en esa fecha aún formaba parte del gobierno–, se posicionó en contra al entender que era lesivo e iba en contra de los intereses del municipio.

AER pone ahora de manifiesto el “fiasco” que ya vaticinaba, ya que el Concello no iba a poder asumir con medios propios los gastos de material y personal que requería el convenio. “La realidad es que a 31 de diciembre de 2021 –fecha en la que expiraba–, y según se recoge en un escrito de Intervención, en el Concello no había gastos imputables a este convenio, por lo que, en realidad, no se llegó a ejecutar”, explican desde AER, que entiende que “Redondela firmó un convenio que interesaba políticamente en su momento para finalmente no hacer nada”.