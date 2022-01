Será el alcalde de Baiona, Carlos Gómez, el que decidirá si finalmente se celebra o no la Arribada en su fecha habitual una vez se reúna con representantes de la Asociación de Empresarios e Comerciantes (Aceba) y con representantes de clubes deportivos y entidades culturales para conocer su opinión. Su posición inicial es la de seguir adelante con la fiesta de interés turístico internacional pese a los negativos datos de los contagios de COVID y cuenta con el apoyo del PP y de Ciudadanos, además de la mayoría de los titulares de negocios de la hostelería y el comercio. El asunto no se someterá a votación en pleno ni en el seno del gobierno municipal, pero sus socios en el tripartito no están de acuerdo. Al menos Nós Baiona prefiere cancelar el multitudinario evento y así lo ha comunicado su portavoz, el segundo teniente de alcalde y edil de Economía, Facenda y Persoal, Carlos de la Peña.

Considera que “deben primar los criterios que garantice la salud de todos” , pero no prevé vetar la celebración. “Es una decisión del alcalde, ojalá acierte”, dijo ayer. El tercer socio, el BNG, no tiene clara la decisión correcta. Su portavoz, Iago Pereira, es partidario de esperar hasta que sea posible para observar la evolución de los contagios.