Fomento incumple el plazo prometido para avanzar en el proyecto de mejora de la N-120

Dos meses después de que representantes municipales del BNG, PP y Acip de Ponteareas, junto a la plataforma de afectados por la Nacional-120, se plantasen frente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para exigir un calendario de plazos para ejecutar el proyecto de mejora de la N-120 a su paso por la villa del Corpus, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento) ha incumplido ya el primero de los plazos: el de sacar a exposición pública el proyecto antes de finales de 2021. Cuando estamos llegando al ecuador del primer mes de 2022, ni el Concello ni los vecinos han tenido acceso al proyecto que mejoraría la seguridad del vial, por lo que la plataforma se reunirá esta semana para decidir qué medidas tomar.

“Tienen suerte de que no podemos manifestarnos por la situación sanitaria”, advierte el portavoz del colectivo, indicando que, por la pandemia, no se van a concentrar, aunque ganas no les faltan, pues llevan años solicitando la mejora de la Nacional 120, donde a menudo se producen accidentes, algunos de los cuales se han cobrado alguna vida humana.

Desde la plataforma van a pedir la dimisión de la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba

Aun sin haber definido las líneas a seguir tras haber incumplido el plazo prometido, lo que si tienen claro desde la plataforma es que van a pedir la dimisión de la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, tal y como ya habían anunciado. “Si a 31 de diciembre no sale a exposición pública el proyecto de reforma de la N-120, el Concello tendrá que hacer un pleno para solicitar la dimisión de la subdelegada del Gobierno”, expusieron tras acudir a la sede de la Subdelegación a mediados de noviembre, cuando ya se quejaron de no haber sido recibidos por Larriba.

En cuanto al Concello, la alcaldesa de Ponteareas, Cristina Fernández Davila, manifestó ayer que “vista la no publicación y la falta de información por parte de la Subdelegación del Gobierno en el mes de diciembre, procedemos a requerirla formalmente y a contactar como es habitual con los colectivos sociales para tomar las medidas necesarias de manera consensuada”.

Sobre el estado del proyecto de mejora de la Nacional 120, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana evita dar plazos concretos y explica a este periódico que “actualmente está completando la redacción de su proyecto de trazado, el cual, una vez finalizado, permitirá aprobarlo de forma provisional para poder someterlo a información pública”.