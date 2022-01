Baiona apuesta por mantener la Arribada en marzo

Otro año sin Arribada sería un desastre para la economía de Baiona. La fiesta de interés turístico internacional, que conmemora la llegada de “La Pinta” el 1 de marzo de 1493 con la primicia del Descubrimiento de América, inyecta más de un millón de euros a los negocios de la villa y perder de nuevo esa oportunidad se plantea inviable tras los golpes que la pandemia ha asestado a una localidad centrada en el sector servicios. En eso están de acuerdo gobierno municipal, oposición y empresarios y así lo manifestaron ayer. Aunque el asunto está sobre la mesa y el alcalde, Carlos Gómez, espera tomar una decisión al finalizar la semana tras consultarlo con representantes de agentes clave en la celebración como Aceba y los clubes deportivos y culturales, todo apunta a que finalmente los festejos se organizarán con vistas a su fecha habitual, el primer fin de semana de marzo. Otra cosa es que la evolución de los contagios impida finalmente llevarlos a cabo.

Carlos Gómez, alcalde: "Estamos trabajando para hacer la Arribada en su fecha con condiciones especiales"

La incidencia del COVID dejó al municipio sin el multitudinario evento el año pasado. El Concello lo aplazó inicialmente a octubre y acabó por cancelarlo. La situación ahora es distinta. Los contagios siguen disparados con 112 casos diagnosticados en los últimos 7 días y una incidencia acumulada superior a 250 por cada 100.000 habitantes en el mismo período, según la información oficial del Sergas a día de ayer, que situaba en más de 500 la incidencia acumulada a 14 días y en 298 el número de contagios en las últimas dos semanas.

Pero la presión hospitalaria resulta más alentadora, así que PP y Ciudadanos defendían ayer en un comunicado conjunto organizar la fiesta e instaban al gobierno local a “no tirar la toalla y a ponerse a trabajar en organizar una celebración adaptada al momento epidemiológico como han hecho y están haciendo otros municipios”. “Cancelarla ahora sería la opción fácil pero nuestra economía local necesita la inyección que supone una fiesta como la Arribada”, indicaba el portavoz de los populares, Ángel Rodal. “Debemos ser conscientes de que no será una Arribada convencional, que tendrá un formato diferente, más reducido y que no congregará a tantas personas, pero si los datos acompañan en los primeros días de marzo, Baiona no debe renunciar a ella”, recalcaba.

Ángel Rodal, portavoz del PP: "Cancelarla sería lo fácil, pero la economía local la necesita"

El gobierno municipal se planteaba aplazarla hace una semana pero lanzaba una consulta a la Asociación de Empresarios e Comerciantes (Aceba) y a las entidades deportivas y culturales para tomar una decisión. El alcalde, Carlos Gómez Prado, se mostraba más optimista ayer. Confía en que las previsiones de los expertos acierten tras el pico de la sexta ola que se espera en las próximos jornadas. “Esperamos que el repunte vaya bajando hasta marzo, aunque no descartamos que haya que optar por no hacerla a última hora”, dijo.

En cualquier caso, dejó claro que “el gobierno municipal tiene una responsabilidad añadida que es garantizar la viabilidad de los negocios y de los puestos de trabajo, por lo que estamos trabajando para que la Arribada se celebre en su fecha, y para ello queremos contar con el apoyo de todos los sectores implicados, porque esta edición requerirá condiciones especiales”. Se refiere el regidor a que será necesario incidir “en el control” de los espacios públicos especialmente por la noche y organizar las actividades de manera que se eviten riesgos.

Marcos Comesaña, presidente de Aceba: "Vigo estuvo a reventar en navidades y nadie dijo nada"

En esa línea se manifestó también el presidente de Aceba, Marcos Comesaña, firme defensor también de mantener la celebración y de la postura del gobierno “de consultar al pueblo”. El colectivo empresarial ha iniciado un sondeo entre sus socios “y por el momento creemos que va a salir un sí”. “Los hosteleros están por la labor de hacer la Arribada. No estamos en la misma situación del año pasado. Ahora se conoce el virus, la gente está vacunada y la presión hospitalaria es mucho menor. Una cosa es ser prudente y otra es que nos muramos de hambre en Baiona. Tenemos que funcionar y la Arribada no se organiza en dos días, hay que empezar ya. Vigo estuvo a reventar estas navidades y nadie dijo nada”, argumenta.