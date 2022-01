Nigrán tendrá juegos de agua y auditorio al aire libre en la plaza de la biblioteca

Está en pleno centro urbano y ocupa nada menos que 3.000 metros cuadrados entre bloques de pisos, pero pocos nigraneses han pasado por allí ni saben que se llama Praza de Rosalía de Castro. Quizás el hecho de que haya otro espacio público con el mismo nombre a apenas unos metros al otro lado de la Avenida Val Miñor lleve a confusión. Los pocos que la frecuentan denominan a la zona “aserradero curvo”, en recuerdo de la planta maderera que funcionó allí mismo hace décadas. La construcción de la nueva biblioteca en una esquina del área de recreo ha sido clave para el gobierno municipal apueste por transformarla en un lugar de reunión y diversión asociado a la sala de lectura. Será un punto de encuentro para todas las edades con juegos de agua y un auditorio al aire libre.

El Concello dispone ya de un proyecto elaborado por el estudio de arquitectura Gándara Pons, el mismo que ha diseñado la biblioteca, que el gobierno municipal espera abrir en primavera, después de sacar a concurso y adjudicar la provisión del mobiliario. Los profesionales proponen una simbiosis perfecta entre el nuevo edificio público y su entorno con una inversión de 360.000 euros. El alcalde, Juan González, confía en obtener una subvención del Plan Concellos de la Diputación y ejecutar las obras a lo largo de este año.

Camas elásticas

La intervención incluye la colocación de un agrada inserta en el actual manto vegetal del noroeste aprovechando el salto de cota junto a la biblioteca. Esta bancada estaría orientada hacia un espacio central que servirá de escenario y que, al mismo tiempo, se convertirá en el lugar favorito de los más pequeños. Y es que el proyecto contempla la instalación allí mismo de una fuente lúdica con chorros entre los que los pequeños podrán jugar y mojarse. Para ellos se instalará también, aprovechando el desnivel, un tobogán de acero inoxidable junto a las bancadas, camas elásticas y un área de montículos de caucho.

La remodelación busca también abrir visualmente la plaza e integrarla con la biblioteca, por lo que se plantea pavimentar en piedra el acceso desde la Estrada pola Vía y remodelar toda la pavimentación intercalando placas de hormigón, adoquines y césped.

“Queremos que los vecinos redescubran esta plaza que está infrautilizada porque no resultan visibles sus accesos. Tal y como está conformada, no invita a pasar tiempo de ocio, así que pretendemos revitalizarla y recuperarla con una intervención sencilla”, destaca el regidor. El gobierno local prevé rebautizar además el recinto para evitar confusiones con la de enfrente, aunque todavía no ha tomado una decisión sobre el nombre.

Por su parte, los arquitectos Juan Pons y Lucas Gándara inciden en su intención de “conseguir que los usuarios de la biblioteca tengan aquí el lugar idóneo para sentarse a leer un libro o hacer un descanso en el estudio, pero además creemos que puede ser un lugar perfecto para organizar un cuentacuentos al aire libre o para venir en familia a tomar un café o a jugar con los niños”.