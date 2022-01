El PP de Redondela asegura que lo sucedido en la Comisaría de la Policía Local durante el pasado mes de diciembre es de “extrema gravedad” y por ello vuelven a exigir la dimisión de la alcaldesa del municipio, Digna Rivas. La portavoz del grupo popular, Carmen Amoedo, afirmó que durante el mes de diciembre hubo hasta 17 turnos de 12 horas “sin un solo agente en la calle” y otros siete turno en los que tan solo había un efectivo de la Policía Local de servicio.

El PP municipal también denunció que solo durante el día de Nochevieja “en la Comisaría de la Policía Local 85 llamadas no fueron atendidas por nadie”. Algo similar sucedió durante los días de Nochebuena y Navidad, cuando vecinos de la localidad quisieron alertar de diferentes fiestas en las calles redondelanas y, tras llamar insistentemente, no lograron contactar con ningún efectivo y al recurrir a la Policía Nacional se les indicó que no había agentes.

Carmen Amoedo subrayó que esta situación “es habitual” sin que se “tomen medidas”. En este sentido, la portavoz del PP local recordó que el pasado mes de julio, “después de varios días en los que la villa estuvo sin un solo agente de servicio en las calles, la alcaldesa anunciaba un principio de acuerdo para acabar con esta situación. Este supuesto acuerdo resultó ser solo un contacto informal que no dio fruto alguno y que no resolvió nada”.

Los populares alertan de que la desprotección en Redondela es “evidente” y critican que “pasaron ya seis meses tras aquel anuncio propagandístico en el que la alcaldesa daba la situación por solucionada, pero la realidad es que en diciembre casi en la mitad de los días no hubo agentes operativos”.