Frente común de alcaldes miñoranos contra el peaje de la AG-57 tras la nueva subida

Arranca un nuevo año y la subida de tarifas de la AG-57 en 5 céntimos vuelve a indignar a la población del Val Miñor. No porque la situación se repita por enésima vez a la espera de que se cumplan 23 años de la inauguración de la autopista en mayo el malestar es menor. Ni tampoco las reivindicaciones de gratuidad, sobre todo para los tramos internos, los que unen los tres concellos de la comarca: Baiona, Nigrán y Gondomar. Los sucesivos gobiernos municipales que han pasado por sus concellos a lo largo de estas dos décadas la han reclamado para que la vía funcione como una verdadera circunvalación que aporte fluidez al tráfico en verano. Los tres alcaldes actuales vuelven a la carga con la misma cuestión.

Los regidores lamentan el "agravio comparativo" con Redondela y O Morrazo, que viajan gratis por la AP-9

El día 1 los precios de todas las tarifas subieron un 2,5%, la mitad de lo previsto inicialmente, según anunció la Xunta, que inyectó 550.000 euros en las arcas de la concesionaria, Autoestradas de Galicia, para moderar el incremento. Pero los usuarios se encuentran con peajes 5 céntimos más caros. Circular desde Vigo salen a 0,40 hasta Vincios, a 0,90 hasta Gondomar, a 1,15 hasta Nigrán y a 1,70 hasta Baiona.

Los viajes entre los tres concellos miñoranos también son más caros. Desde Vincios, cuesta 0,55 ir a Gondomar, 0,85 a Nigrán, 0,70 hasta A Ramallosa y 1,40 a Baiona. El trayecto entre A Ramallosa y Baiona asciende a 0,70 céntimos; el que une Nigrán con Baiona se paga a 1,15 euros y el que se ubica exclusivamente por Nigrán –entre Porto do Molle y A Ramallosa– llega a los 0,35 euros.

“Un insulto”

“Son malas noticias para comenzar 2022 de la Xunta para Nigrán”, valora su alcalde, Juan González. “Las continuas demandas de los ciudadanos, de los empresarios de Porto do Molle y del gobierno municipal vuelven a ser rechazadas. Ya no solo no se elimina el peaje, sino que volvemos a sufrir un incremento de las tarifas, un nuevo insulto para Nigrán y el Val Miñor por parte del Ejecutivo autonómico. Desde Nigrán y desde el Concello seguiremos luchando para que la autopista sea gratis y se convierta de una vez en la verdadera circunvalación del Val Miñor”, añade el regidor nigranés.

En la misma línea se expresa su homólogo en Baiona, Carlos Gómez Prado, quien insiste también en la necesidad de que “los tramos que unen los concellos del Val Miñor deben ser libres de peaje para dar servicio a los vecinos como circunvalación. Pero la Xunta sigue sin contar con nosotros para nada”, recalca Gómez. Según apunta, “el PSdeG ya ha llevado este asunto al Parlamento y lo volverá a hacer este año 2022”.

Secunda estos planteamientos el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, quien incide además en el “agravio comparativo que supone para los vecinos del Val Miñor respecto a los de Redondela [que desde el pasado verano pueden viajar gratis a Vigo si completan ida y vuelta y lo hacen con telepeaje] o los de O Morrazo [desde donde hace años que no se pagan peajes en dirección a Vigo y viceversa]”.