El PSOE que lidera la concejala Chus Garrote lo tiene claro: es Ponteareas la que tiene que marcar la prioridad para ubicar el nuevo centro de salud y no la Xunta de Galicia. Garrote, que es la socia de gobierno de los nacionalistas en la villa del Corpus y que además es concejala de Vías, obras y Alumbrado y Urbanismo en las parroquias en el Ayuntamiento, y teniente de alcaldesa, explica que la mejor opción son las instalaciones de Aceros el Tea porque “no es necesario iniciar un proceso de expropiación como sí habría que hacerlo en las otras posibilidades”.

Las otras tres posibles opciones para ubicar la nueva instalación sanitaria son la carretera que lleva hacia As Neves; el barrio de As Cachadas, en el entorno del actual centro de salud, o en la carretera de Guillade, delante de la clínica privada San Miguel. En todas ellas, dice la concejala socialista, “es necesario que pasen por un proceso de expropiación, pagar por esos terrenos, y unificar las parcelas”. Un proceso que “tiene un recorrido importante” y que, en cambio, si se apuesta por Aceros del Tea “hay una cesión directa por la aprobación del PXOM, y la Ley de Suelo de Galicia posibilita, con un acuerdo plenario, cambiar su uso para el sanitario, sin problemas”. Por tanto, argumenta Chus Garrote, la opción de Aceros del Tea “es la más rápida y gratuita”.

De esta forma, no sería necesario modificar el recientemente aprobado Plan Xeral de Ordenación Municipal para instalar el nuevo centro de salud, según la concejala socialista, aunque reconoce que “es verdad que existe una protección patrimonial sobre el edificio y que habría que hacer un proyecto específico pero no significa que no sea posible”.

La estrategia entre los socios de gobierno de Ponteareas difiere a la hora de dialogar con la Xunta de Galicia pues los nacionalistas optan por estudiar primero el PXOM y entablar las negociaciones con los técnicos de la administración autonómica y local mientras que los socialistas prefieren acudir con una sola opción, la de Aceros del Tea. Garrote insiste, en este sentido, que “somos nosotros quien tenemos que marcar la prioridad y no la Xunta de Galicia porque conocemos la realidad de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y la cuestión es tener un buen proyecto”.

En cuanto a los plazos, la concejala socialista, y teniente de alcaldesa de Ponteareas, explica que “poner a disposición los terrenos de Aceros del Tea sería rápido porque en las otras opciones habría que expropiarlos y podría llevar hasta 10 meses únicamente ese proceso”.

Garrote además argumenta que localizar el nuevo centro de salud en el centro de Ponteareas “haría sinergias también con el comercio y con las otras instituciones”.