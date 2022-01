Cantares de Reis por un “aghinaldo”

Arcade recupera los Cantares de Reis Leer más

La iniciativa, impulsada por la asociación de vecinos de Pozovello, gozó de gran éxito y de una gran acogida entre el vecindario. Prueba de ello fueron los diferentes aguinaldos que recibieron en los distintos puntos en los que “botaron” un cantar, y es que en total lograron recaudar más de 500 euros y también una cesta de “chourizos”.

Tras haber desaparecido esta tradición popular a mediados del siglo XX, en el rural de Soutomaior volvieron a resonar letras como la de la conocida composición “Aghinaldo do Berbés”, originaria de Vigo, que rezaba: “Danos o aghinaldo / Anque sexa pouco / Un pernil enteiro / E a metade d´outro / Se non hai pernil / Unha longhanisa / Qu´é o que se come / Aquí en Ghalisia!”.

A mellor das sorpresas que calquera pudera esperar. SAMEAN recive e acolle os Reis de Arcade De Riba cunha calurosa e... Posted by Pozovello on Thursday, January 6, 2022

Todos los viernes, desde el pasado mes de octubre, este grupo de vecinos y vecinas de Arcade de Riba se juntaba una hora y media para ensayar las piezas que ayer y el día 5 cantaron por los barrios del municipio. El más pequeño de los integrantes de este Bando de Reis tan especial tiene cuatro años de edad y el más longevo cerca de 80 y estos días animaron los barrios con sus cánticos de Reis, tal y como era tradición antiguamente.

Invertirán lo conseguido para que no se vuelvan a perder

Desde la asociación indicaron que estaban muy contentos con el resultado y con la acogida, así como con todo el cariño demostrado por parte de los vecinos. En cuanto al “aghinaldo” obtenido, lo que harán será: “Os chourizos, comelos” y con el dinero pensarán en cómo invertirlo para que esta tradición no se vuelva a perder nunca más en Soutomaior.