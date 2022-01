El gobierno local de Redondela acaba de hacer un llamamiento a todas las personas de la comunidad con diversidad sensorial residentes en el municipio para recordarles que pueden solicitar en el Concello un servicio de interpretación de lengua de signos para poder así realizar cualquier gestión que necesiten en las dependencias de la Administración local.

Esta prestación no solo está limitada a los trámites burocráticos, sino que, según indicaron desde el Concello, también se hará extensiva a aquellas actividades sociales y culturales que se organicen desde la Administración municipal, de manera que las personas interesadas también podrán requerir el servicio de un intérprete de lengua de signos en esas ocasiones.

Desde el gobierno local se recordó que la solicitud se debe formular a través de un modelo oficial que ya se puede descargar en la página web del Concello, www.redondela.gal, cubriendo la información requerida en todos los campos y siendo enviado posteriormente por mail con 48 horas de antelación a la dirección de correo electrónico silse@redondela.gal.

En concreto, este servicio de interpretación de lengua de signos se prestará en cualquier área del Ayuntamiento y, según explicó la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, “non só é para trámites administrativos, senón que tamén o poden solicitar no caso de querer participar nalgunha actividade social ou cultural organizada directamente polo Concello. Neste caso, a solicitude deberá ser tramitada, como mínimo, con sete días de antelación co obxectivo de que o Concello poida realizar as xestións pertinentes que garantan a prestación do servizo”, destacó la regidora.

Con el objetivo de animar a las personas con diversidad sensorial en el municipio redondelano, Digna Rivas grabó un mensaje, traducido en lengua de signos, que fue difundido a través de las redes sociales del Concello de Redondela. La alcaldesa del municipio insistió en que todas aquellas personas pertenecientes a este colectivo pueden hacer uso de este servicio destinado a mejorar la accesibilidad y la inclusión social de toda la población. En este sentido, Rivas reiteró el compromiso del Concello de Redondela “coa defensa da igualdade de dereitos en todos os eidos e entre todas as persoas”, concluyó la regidora.