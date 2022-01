A principios del pasado mes, integrantes de la Asociación Xuliva de A Guarda dieron a conocer al Concello de O Rosal el descubrimiento de un nuevo grabado rupestre en la parroquia de San Xoán Tabagón, en el lugar de Cova do Sobreiro, en una colina con vistas la desembocadura del Miño, dentro de los límites de la Comunidad de Montes de San Xoán de Tabagón y muy cerca del vial, según indicaron ayer miembros de esta entidad asociativa.

El petroglifo, que estaba totalmente enterrado, cuenta con dos espirales, varias coviñas, una gran cazoleta o cueva ligada a un surco de una profundidad considerable y otra figura geométrica sin definir.

“Están tallados sobre sixto, algo non mui habitual na zona, e atópase relativamente preto do petróglifo do Ghorghalado, descuberto non hai muitos anos. Este tipo de grabados dátanse ao redor dos 3.000 anos de antigüidade”, explican desde la entidad, que ofrece las coordenadas del hallazgo (41º55’59.8” N , 8º47’57.2” W) para personas interesadas en conocerlo.

La Concellaría de Cultura e Patrimonio de O Rosal procederá a realizar su catalogación en las próximas semanas.