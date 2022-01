Condado-Paradanta recibe 43.500 euros de la Diputación de Pontevedra para rehabilitar el patrimonio histórico y cultural en ocho municipios de la zona.

Arbo destinará los fondos al proyecto de obras de rehabilitación del casco histórico por un importe de 3.017,18 euros. A Cañiza actuará para conservar el peto de ánimas de Vilariña en Santiago de Parada con una actuación que asciende a los 4.608,60 euros. En Covelo, la cifra alcalza los 12.421,9 para la intervención arqueológica en el recinto de Castelo do Faro. Con la financiación autonómica, Ponteareas rehabilitará Ponte Maceira e As Neves e Mondariz realizarán labores de sinalización do patrimonio cun importe de 3.000 euros respectivamente. Pola súa banda, Salvaterra de Miño destinará 4.093 euros para a limpieza e a instalación de empedrado de lastros no cruceiro das Arras.