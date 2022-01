No habrá desfile por celebrar el día de los Reyes Magos en As Neves, pero sí habrá juegos para los más pequeños y las más pequeñas. Además, sus majestades de Oriente recibirán a los niños y a las niñas de As Neves en una cabalgata estática en la Plaza Mayor desde las 17.00 horas de hoy y repartirán regalos para los niños y para las niñas de hasta 11 años. En el caso de que llueva, se suspenderá la programación.