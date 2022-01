Arcade recupera los Cantares de Reis

“Los que aquí venimos / Los que aquí llegamos / Si nos dan permiso / Los Reyes cantamos / Los Reyes cantamos / Señor cantaremos / Con buenas palabras / Los empezaremos”. “Dános o aghinaldo /Señora por Dios / Dános o aghinaldo / Para o neno Dios”. Son algunos fragmentos de los populares Cantares de Reis que antaño se podían escuchar durante el 6 de enero en los caminos de las aldeas gallegas y que este año, después de haberse perdido dicha tradición, resonarán nuevamente en algunos barrios del concello de Soutomaior.

Será gracias a la asociación de vecinos de Pozovello que Arcade de Riba podrá disfrutar a partir de mañana y también durante el propio Día de Reyes de estos cánticos tradicionales. Cuenta María Menduiña que, con el objetivo de dinamizar la zona, desde la asociación vecinal se hizo una recogida de propuestas para celebrar estas fiestas y a ella, que siempre le interesó todo lo relacionado con la recuperación de la tradición oral, se le ocurrió que podían animar a los vecinos a rescatar aquellos cantares populares de los que le habían hablado Rosa y Aurora, también residentes en Arcade de Riba.

“Os Cantares de Reis tiñan moita tradición na zona de Soutomaior e incluso en Ponte Sampaio ou en Soutoxuste e no Viso, que xa pertencen a Redondela, hai recordo de que os veciños ían polos barrios animándoos cos seus cánticos no Día de Reis. Ían porta a porta ou polas casas dos familiares e cos cantares pedían o que se coñece como aguinaldo. Había quen lles daba unhas pesetas, cestas de doces ou uns chourizos. A mediados do século XX esta tradición perdeuse e agora nós retomámola”, señala Menduiña, quien asumió la tarea de enseñar los cánticos a este grupo de Bando de Reis.

En total serán 15 vecinos, con edades entre los 4 y casi los 80 años, los que mañana partirán del CEIP Manuel Padín Truiteiro a las 17.15 horas cantando, para hacer una parada en la Praza da Aldea y finalizar en Pozovello a las 18.15 horas. Ya el propio Día de Reyes, recuperarán esta tradición en Sameán a las 11.00 horas para terminar en el Adro da Igrexa a las 12.30 horas.