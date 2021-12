Un total de 100 empresas y autónomos recibirán en los próximos días el pago de las ayudas que el Concello de Redondela, en colaboración con la Diputación de Pontevedra a través de la línea 2 del Plan Concellos, destina a paliar los efectos de la reducción o paralización de actividad que la crisis sanitaria provocó en las empresas y negocios con domicilio fiscal y local comercial en el término municipal de Redondela.

El montante total asciende a los 85.000 euros y del centenar de beneficiarios de estas ayudas, un total de 98 recibirán la cantidad fija de 851,77 euros mientras que las dos restantes recibirán la cantidad que justificaron a la hora de presentar sus solicitudes. Por otra parte, desde el gobierno local indicaron que las pocas solicitudes rechazadas correspondían a empresas que, o bien no tenían el domicilio fiscal en Redondela, condición estipulada en las bases, o se incluían en otros supuestos como tener deudas con la hacienda municipal, no estar exentas en el IAE 2021 o no figurar en el censo de actividades económicas de la AEAT en el ejercicio del 2021 y no tener local afecto a la actividad.

Minimizar el impacto

La concejala responsable de Comercio, María Castro, destacó la importancia de “seguir adoptando medidas que minimicen o impacto económico provocado polo COVID e que contribúen a preservar o tecido económico redondelán”, aseguró la edil socialista.

Por su parte, la alcaldesa del Concello de Redondela, Digna Rivas, apuntó que esta nueva línea de subvenciones, “non deixa de ser un xeito de protexer os intereses xerais da veciñanza de Redondela ao dar soporte ás persoas traballadoras autónomas, microempresas e pequenas empresas”. Asimismo, la regidora redondelana puso en valor “a implicación da Deputación” para lograr estas ayudas y expresó su agradecimiento “pola sensibilidade que sempre amosou con este municipio”, en referencia a la institución provincial.

En concreto, esta nueva línea de subvenciones dirigidas a paliar los efectos de la crisis entre las empresas locales constituyen el tercer paquete de ayudas económicas que el Concello de Redondela concede desde que dio comienzo la pandemia en marzo de 2020.