El portavoz de Asuntos Sociais del Grupo Popular, Alberto Pazos, demandó esta semana al Concello de Redondela que “poña a disposición da Xunta tanto os terreos necesarios como o proxecto para a nova escola infantil de Chapela, de xeito que o Goberno galego poida habilitar as partidas correspondente para a súa construción e non verse obrigado a retirala como xa aconteceu en 2019, logo de que o Concello non cumprira as súas obrigas”.

Alberto Pazos reafirmó el compromiso de la Xunta de Galicia para dotar de una nueva escuela infantil a Chapela cofinanciada con el Ayuntamiento de Redondela, pero apuntó que “non estamos atopando o mesmo interese desde o goberno local, xa que segue sen cumprir os requisitos mínimos para a construción desta instalación: ceder os terreos necesarios para a súa localización e achegar o proxecto de obra”. Por otra parte, en respuesta a las críticas vertidas por el BNG, que denunciaron que el PP rechazara la enmienda de 500.000 euros a los presupuestos de la Xunta para ponerla en marcha, el portavoz popular lamentó “que o BNG pretenda construír esta nova escola infantil retirando cartos da partida orzamentaria destinada ao funcionamento ordinario dos centros de maiores”.