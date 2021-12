El BNG de Covelo denuncia la “desidia” del gobierno municipal en cuanto a la protección de las chozas y del foxo do lobo de la Serra do Suído. Lamentan los nacionalistas que, a pesar de que hace un año se aprobó, por unanimidad, la propuesta del BNG para pedir a la Xunta la declaración de Bien de Interés Cultural estas peculiaridades constructivas, “el Concello no hizo ninguna gestión para dar cumplimiento a esta iniciativa”.

“Al Partido Popular, con el alcalde, Pablo Castillo a la cabeza, no le interesa lo más mínimo la defensa y protección de los elementos que forman parte de la historia de nuestro municipio”, reprocha el BNG, haciendo hincapié en la necesidad de “proteges este patrimonio heredado, ante la amenaza de la posible instalación de nuevos parques eólicos en la zona, que afectarían de manera muy negativa a la conservación de este valioso bien cultural e histórico”. “El BNG quiere poner en valor este patrimonio, dignificar una forma de vida desaparecida, la cual estaba basada en el bien común y en el respeto de los ciclos naturales de la tierra; tan necesario hoy en día, en los tiempos que vivimos”, defiende el Bloque, recordando que, debido al valor comunitario de estos bienes patrimoniales, dicho proceso debe contar con el beneplácito de las comunidades de montes afectadas. “Hacerlas partícipes de este proceso, y haciendo una solicitud de protección de manera colectiva debe ser uno de los objetivos”, propone el BNG.