El Concello de Tomiño mostró en el pleno celebrado el pasado miércoles su apoyo a los municipios portugueses del Alto Miño en su rechazo a la posible mina de litio en la sierra de Arga que el Gobierno portugués sometió a consulta pública el pasado septiembre. “Hay una amplia oposición en ambos lados de la raia a cualquier explotación que comprometa la conservación de la sierra de Arga”, aseguró la alcaldesa Sandra González.

En las áreas en las que está previsto el proyecto se encuentran, entre otros, el territorio de los concellos de Viana do Castelo, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Camiña y Vila Nova de Cerveira. En este último se incluyen zonas que confrontan con el río Coura, principal afluente del Miño en esta zona. En las prospecciones realizadas, el equipo de evaluación ambiental de la mina afirma que no extraerán más de cien toneladas, pero no dejan claro de dónde se retirarán. La concejala de Medio Ambiente de Tomiño, Ana Belén Casaleiro, afirma que la mina de litio “podría afectar de forma muy significativa a la zona internacional del río Miño”.