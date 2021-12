La Xunta descarta la escuela infantil de Chapela para el próximo año

La futura escuela infantil de Chapela tendrá que esperar, al menos, un año más para ser una realidad. Así lo denuncia el BNG después de que su enmienda a los presupuestos de la Xunta por valor de 500.000 euros para esta actuación fuese rechazada por el grupo popular.

“O goberno galego volve a deixar sen escola infantil ao entorno de Chapela para cativos de 0 a 3 anos”, lamentó la diputada nacionalista Alexandra Fernández, durante una visita realizada a la parroquia acompañada de miembros de la organización local para conocer el terreno de la denominada Finca da Ginaria, espacio en el que está prevista la construcción de este equipamiento público, de carácter social y educativo.

En el año 2019 los presupuestos de la Xunta recogían una partida para la construcción de la escuela infantil de Chapela. “A nosa sorpresa, ao comprobar que no proxecto de orzamentos do goberno Feijóo para o ano 2022, esta iniciativa desaparecía”, aclara Fernández, a pesar de que Chapela tiene un peso específico, tanto en número como en perfil poblacional, con un importante número de familias con niños en la franja de edad de 0 a 3 años. En base a la demanda de las familias tanto de Chapela como de su entorno, el BNG presentó una enmienda para que se incluyera una partida de 500.000 euros para el inicio da obra, pero “finalmente o grupo parlamentario do PP votou en contra”, apuntó la diputada.

“Co rexeitamento da proposta do BNG, o goberno galego renuncia explícitamente a dotármonos dunha escola infantil”, recalcó Fernández.