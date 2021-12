Redondela presume de petroglifos

El yacimiento arqueológico de Monte Penide-Mirallo, en Redondela, una de las mayores concentraciones de enterramientos tumulares del noroeste peninsular, vuelve a disponer de su ruta de las mámoas y petroglifos señalizada con el objetivo de poner en valor este importante bien cultural y facilitar su visita.

La Concejalía de Patrimonio, que gestiona María Castro, ha rematado los trabajos de reposición de la cartelería y señalización de todo el conjunto megalítico, uno de los bienes culturales y recurso turístico más importantes del municipio. La ruta de las mámoas y petroglifos fue inaugurada en 2013, aunque en los últimos tiempos, la cartelería existente se encontraba en muy mal estado debido a los ocho años que llevaba expuesta a la intemperie, y también, en otros casos, por las actuaciones incívicas en otros. En más de una ocasión ha aparecido alguno de los carteles quemado o roto el vallado que protege los conjuntos de arte rupestre. A estos daños se añade la desaparición de todos los postes de dirección colocados en los caminos, por lo que hacía muy complicado completar la ruta si no se conoce bien la zona.

Las actuaciones, tal y como señala María Castro, contempló la reposición de los vinilos en mal estado, “o que permite poñer en valor este ben cultural, ademáis da colocación dos postes indicadores desaparecidos, que axuden ás e aos visitantes a localizar estes emprazamentos do xeito máis doado”.

Por su parte, la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, destaca que Monte Penide cuenta con “unha extraordinaria riqueza arqueolóxica que é preciso conservar e poñer en valor”.

45 túmulos

Esta zona arqueológica situada en el límite territorial de las parroquias de Chapela, Trasmañó, Negros, Cedeira y Cabeiro cuenta con un conjunto de 45 túmulos del periodo Neolítico (4.000 a.C.) hasta ya entrada la Edad del Bronce (1.500 a.C.), declarados conjunto histórico-artístico en 1970. Entre ellos destaca por su estado de conservación la mámoa do Rei, el único que se encuentra actualmente excavado. Además el complejo arqueológico contiene numerosos petroglifos como los de Chan da Cruz, As Porteliñas, Coutada do Corno, Chan do Rato, Poza da Lagoa y Coto Fenteira, y también el Castro de Negros.

La ruta arqueológica de Monte Penide fue creada en 2013 impulsada por el Concello de Redondela, gracias a una subvención de 74.170 euros de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) destinada al fomento de actividades turísticas en áreas rurales. Además, la promoción de la zona incluyó la creación de un museo virtual en una página web (http://montepenideprehistorico.com) y también sistemas de almacenamiento de información “QR” en los yacimientos.