“El funcionamiento de un Concello no puede parar porque distintos partidos no se pongan de acuerdo”

Desde que fue investido alcalde el pasado jueves, 23 de diciembre, al popular Alejandro Lorenzo no le han frenado las fiestas navideñas para poner en marcha su proyecto político para el Concello de Porriño. En su primera entrevista con Faro como regidor de la villa del Louro se declara “completamente enamorado”, dispuesto a llegar a acuerdos con la oposición en favor del interés público y especialmente comprometido con la gestión de los servicios esenciales. “Concejal que no trabaje, no será concejal de mi equipo de gobierno” apunta Lorenzo, que se estrena como alcalde de Porriño luego de que la abstención de Carrera (UDDL) provocará un empate entre el PP y el PSOE, empate que jugó en favor del Partido Popular al ser la lista más votada en las elecciones de 2019.

¿Qué tal estos primeros días como alcalde?

Raros, porque cuadra con Navidad, pero he ido todos los días al Concello y tengo que agradecer a parte de los funcionarios que son jefes de servicio, departamento de Intervención, Secretaría y Personal, porque vinieron hasta el propio día de Navidad para estar conmigo y ponerme al día para empezar a trabajar desde ya. Todo lo que estoy viviendo en estos momentos lo resumo para mí en el hecho de estar completamente enamorado.

¿Se veía como alcalde hace una semana?

No, yo me visualizo como alcalde desde el año 2019, pero no contaba con ello el día de la investidura. Fue una sorpresa, aunque ya se veían los ataques entre los diferentes grupos, siempre se suele llegar a un consenso por el hecho de conseguir la Alcaldía para ellos y no dejársela al Partido Popular, que es lo que siempre defendían.

En ese sentido, ¿entiende la posición del POSE, que haya perdido la Alcaldía por no presentar un candidato de consenso?

Lo que entiendo es que, realmente, a quien le pertenecía ser alcaldesa era a Lourdes Moure, que era la siguiente de la lista del PSOE. No podía ser otro candidato si ella no renunciaba, está en su derecho y cada uno defiende su postura.

¿En qué situación se ha encontrado el Concello de Porriño?

Yo no entré aquí para empezar a abrir cajones buscando cosas, yo empecé aquí para que se inicie una gestión de los servicios básicos de un Ayuntamiento, y a partir de ahí ver que planes se pueden hacer con el fin de desarrollar cosas importantes para Porriño.

¿Por dónde va a empezar?

Lo primero que ya hice hoy fue visitar los parques infantiles con una brigada que pertenece al servicio de Deportes, porque los parques infantiles ahora van a integrarse en la concejalía de Deportes para que el mismo grupo que se encarga del mantenimiento de las instalaciones deportivas también lleve a cabo el mantenimiento y mejora de los parques infantiles. A principios de año se dotará de la partida presupuestaria correspondiente para ello. No solo para la mejora y acondicionamiento, sino para nuevas infraestructuras porque creo que es esencial que los niños y niñas de Porriño se queden en Porriño.

También hay que hacer un plan de saneamiento que nos diga dónde empezar, dónde acabar, cuándo, cómo y para qué. Eso para mi es fundamental, así como un plan de viales de las carreteras municipales, que están todas en un estado nefasto.

Hay que revisar y poner en funcionamiento todos los servicios básicos y esenciales; reclamar a la Xunta que inicie de una vez por todas la ampliación del centro de salud; realizar mejoras integrales en los colegios, sobre todo en el Fernández López; y poner a funcionar nuestro servicio de Porremprego, donde la formación era inexistente.

Son nuestros pilares fundamentales de inicio del mandato, que no sé hasta cuándo vamos a estar, pero el tiempo que estemos vamos a trabajar, trabajar y trabajar, y concejal que no trabaje, no será concejal de mi equipo de gobierno.

Para todo ello Porriño sigue sin presupuesto para 2020. ¿Da tiempo a desarrollar uno para el próximo año o se van a prorrogar las cuentas del PSOE?

Ahora no queda otra que prorrogarlo. La interventora ya me dio el borrador que existía, yo lo voy a estudiar para que, cuanto antes, los distintos grupos puedan plantear opciones. Yo tengo claras las líneas a seguir y las inversiones que quiero hacer.

El gobierno está en minoría. ¿Planean buscar apoyos entre la oposición para sacar proyectos adelante?

Nosotros tenemos que velar por el interés de los vecinos y para eso hay que negociar con quien sea, para aprobar lo que sea, siempre que favorezca al Concello de Porriño y sus vecinos. Ante cualquier acuerdo plenario que pueda existir nos sentaremos con todos los grupos que quieran sentarse con nosotros y aportar opiniones e intentar llegar a un consenso. Lo que está claro es que el funcionamiento de un Concello no puede parar porque distintos partidos no se pongan de acuerdo; hay que continuar, si no es por una vía es por otra.

Desde la oposición habéis denunciado el pago a proveedores por considerar que existía un gran número de contratos irregulares. ¿Qué va a hacer ahora con esos 5 millones de euros pendientes de pago?

Hay un acuerdo plenario que se aprobó por mayoría absoluta para realizar la revisión de oficio de toda la facturación. Lo que ordené ayer es que hay que hacer una auditoría de todas esas facturas. Es decir, comprobar factura por factura, cuál es su precio de mercado; y después que un técnico municipal demuestre y firme que los trabajos fueron realizados. A partir de ahí se pagarán las facturas, y si hay que levantar un reparo de Intervención, el alcalde que hay ahora mismo lo firma y se pagan esas facturas. Yo estoy dispuesto a firmar todas y cada una de esas facturas porque quiero que se paguen, pero que se paguen a quien corresponda y con los precios que corresponda.