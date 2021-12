La cesta de más de 25.000 euros

La mayor cesta de Navidad del Baixo Miño se entrega en O Rosal. Recientemente ha tenido lugar el esperado sorteo del Cuponazo de la ONCE con el que la cafetería Skape 30 celebraba la tercera edición de su macrocesta navideña, con una motocicleta BMW incluida, valorada en más de 25.000 euros. El proceso tuvo emoción. Porque la primera extracción del sorteo fue para el número 40.649, que no fue vendido, la segunda para el 66.965, que tampoco compró nadie, y la fortuna no llegó hasta la tercera opción, con el número 75.710, una rifa que formaba parte de un talonario que compró la empresa Nahomar Electrodomésticos de A Guarda y que repartió entre sus clientes. En las bases que rigen el sorteo se puede leer que el derecho al cobro del premio caduca el 31 de enero del próximo año. En caso de que no apareciera el dueño del boleto premiado en el plazo establecido, el número de reserva premiado (el 75.169), que vendió Álex Guerreiro, miembro del club Moteiros del Baixo Miño, pasaría a ser el ganador.

Daniel Rodríguez y Celia Carrera, los gerentes del bar y promotores de esta singular iniciativa regulada por la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta de Galicia, afirman que esta macrocesta ya se ha convertido en un clásico de la Navidad de la zona sur de Galicia. “A nuestros clientes y a la gente en general les encantó la idea y nos animaron este año a dar un salto cuantitativo y pasar de los 4.000 a los 25.000 euros en premios”, apuntan. Productos locales Salvo la moto BMW, que procede de Vigo, todos los productos que forman el premio son comprados en locales de O Rosal y A Guarda para fomentar el pequeño comercio. Entre otros artículos, contiene una televisión de 55 pulgadas, una secadora, una videoconsola Play Station 4 Pro, un ordenador portátil, un jamón, una cesta de productos típicos de la zona, trescientos euros en boletos rascas de la ONCE, veinte décimos de lotería y un cambio de ruedas de hasta trescientos euros en el taller MGV Automoción. Los gerentes del bar Skape 30 quieren agradecer a todos sus clientes, patrocinadores, colaboradores, vendedores y locales su implicación y atención para hacer realidad esta iniciativa, y quieren reconocer especialmente al propio club Moteiros del Baixo Miño, a Celtamotor y al Concello de O Rosal. Y también agradecen la colaboración al deportista rosaleiro Gabriel Marcelli, campeón del mundo de TR2 y nuevo piloto de trial de Repsol Honda. Las rifas tenían un coste de cinco euros.