Alejandro Lorenzo es desde hoy el nuevo alcalde de Porriño. El Partido Popular vuelve a la Alcaldía de la villa del Louro al no lograr la candidata del PSOE, Lourdes Moure, los apoyos necesarios para ser investida alcaldesa.

Lorenzo y Moure empataron en votos, pero el PP se alzó con el bastón de mando al ser la lista más votada. La abstención del concejal de UDDL, Manuel Carrera, que ya anunció hace semanas que no votaría a favor de Moure, fue decisiva para declinar la balanza a favor del PP.

En un turno de intervenciones previo al pleno que comenzó este jueves a las 18 horas, Manuel Carrera ya advertía de que mantenía lo manifestado en el último mes: que no apoyaría a Lourdes Moure. Aunque esta sabía que, si no renunciaba, el PSOE perdería el gobierno de Porriño, se mantuvo firme en su decisión de postularse como alcaldesa. Esto propició un empate entre la izquierda (PSOE, BNG y EU Son), que votó a Moure, y la derecha (PP), que votó a Lorenzo. De esta manera, el PSOE pierde la Alcaldía de Porriño, donde gobernaba en compañía del BNG.

Alejandro Lorenzo remplaza a Eva García de la Torre en la alcaldía un mes después de que esta anunciase su dimisión, precisamente para impedir que gobernara el Partido Popular. Eva García decidió “apartarse” para frenar la moción de censura que tenía previsto presentar el PP con el apoyo de EU Son; no obstante, ya lo auguró entonces la exalcaldesa cuando dijo “puede que yo me vaya y no salga adelante una investidura, dado cómo nos las gastamos en este pueblo”.

Alejandro Lorenzo comenzó en política en 2007, precisamente Investidura alcalde porriño anxo gutierrez, y fue concejal de Patrimonio y Juventud entre 2010 y 2011, y de Empleo, Formación, Deportes, Fiestas y Nuevas Tecnologías entre 2010 y 2015.