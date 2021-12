AER denuncia una nueva jornada sin efectivos de la Policía Local en Redondela

La Agrupación de Electores de Redondela (AER) solicitará en el Pleno que tendrá lugar en la jornada de hoy la comparecencia del actual concejal de Interior, Ignacio Y. González Lago, para que explique cómo se está procediendo en relación a la crisis en la gestión del servicio de la Policía Local de Redondela. Así, este grupo municipal denunció que el pasado 19 de diciembre, el concello de Redondela volvió a vivir una jornada sin disponibilidad de efectivos en la Policía Local y exigirán en la sesión plenaria “una solución urgente” a dicha situación.

En concreto, AER solicitará al edil socialista que dé cuenta de cuántos encuentros mantuvo con el jefe de la Policía para procurar una solución o interesarse por los turnos de trabajo, recursos o métodos actuales de organización y que exponga que medidas ha adoptado para mejorar el servicio. En último término, la Agrupación considera que es urgente que el actual concejal “se comprometa cos redondeláns a que non vai volver a quedar sen axentes ningunha quenda”.

En los últimos meses, AER ha denunciado que la falta de gestión del servicio de la Policía Local en Redondela no se trata de un caso aislado, y es que, según denunciaron, “só en decembro constan xa dúas xornadas sen policías na localidade, o 19 e o 6 de decembro”, destacaron.

Para la agrupación municipal, lo más “sorprendente” es que “a diferencia do acontecido cando Marta Alonso era responsable de Interior, nesta última crise, o actual concelleiro aínda non se manifestou publicamente ao respecto”.

Por otra parte, los portavoces de AER denunciaron que tampoco fue convocada la Comisión Informativa de Interior para explicar al resto de grupos políticos la situación de crisis en este servicio público: “É un silencio que nos ten desconcertados”, aseguraron desde AER.

En busca de solución

Esta polémica ha llevado tanto a AER como al PP local a pedir recientemente la dimisión de la alcaldesa, Digna Rivas, quien en su momento aseguró que esta situación tiene como telón de fondo “no que a Policía Local cre estar por enriba do resto do persoal do Concello, tanto en condicións laborais como salariais”.

En este sentido, la regidora recordó en su momento que todo emana “das esixencias da Policía Local dun plus de produtividade moi superior ao pactado cos sindicatos e aplicable ao resto do persoal, co cal se produciría un agravio comparativo co resto do persoal municipal e estaría fora dos pactos acadados cos representantes sindicais nunha mesa de traballo na que tamén estaba presente a propia Policía Local”, indicó.

Dichas declaraciones provocaron gran malestar entre los agentes, que reclamaron una rectificación a la alcaldesa. Desde el gobierno local se aseguró que “co obxectivo de evitar un conflito coa Policía Local que repercutiría directamente sobra a veciñanza, a Alcaldía levou a Pleno en outubro deste ano, a aprobación do plus de produtividade ao non existir unha partida orzamentaria para a súa aplicación; pese á urxencia, PP, BNG e AER votaron en contra ao non estar ese plus nos acordos da Mesa de Negociación”.

Respecto a la falta de agentes durante una nueva jornada en el municipio, Digna Rivas afirmó que Redondela “non está sen vixiancia, xa que ese mesmo día houbo patrullas de Policía Nacional e tamén se conta con Protección Civil”.