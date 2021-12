“O Nadal ten que ser para todos os nenos e nenas, se non non sería Nadal”. Con estas palabras presentó la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, la campaña “Redondela xoga en igualdade”, una iniciativa puesta en marcha el año pasado por el gobierno local y a través de la cual el Concello de Redondela comprará juguetes nuevos para los niños y niñas de las familias usuarias de Servizos Sociais. “Estamos a falar de solidariedade e non de caridade”, afirmó Rivas.

La regidora redondelana agradeció la colaboración de las jugueterías locales Mandamamá, Don Dino y Celesthadas porque, “cando se lles presentou a idea, non dubidaron nin un só instante en sumarse á mesma para intentar que a situación económica das familias non repercuta na ilusión coa que os máis pequenos viven estas datas”, destacó Digna Rivas. Al igual que el año pasado, a la hora de adquirir los juguetes se procurará que estos sean “igualitarios e non sexistas”, porque el gobierno local entiende que “a través do xogo pódense inculcar valores como a igualdade, imprescindible no camiño cara unha sociedade máis xusta”. Así, con la campaña “Redondela xoga en igualdade” se cumplen tres claros objetivos: que ningún niño se quede sin juguetes en Navidad, fomentar la igualdad y apoyar y dinamizar el comercio local, tan golpeado por la crisis. Espera para Axuda no Fogar El grupo municipal del PP denunció recientemente que el gobierno local de Redondela tiene, a 15 días de terminar el año, a personas de grado 3 de dependencia en lista de espera para que le sea asignado el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Desde el PP señalaron que “quienes están en esta situación, necesitan ayuda para actividades cotidianas como asearse, vestirse, alimentarse o acostarse, que no pueden realizar con completa autonomía y para las cuales necesitan asistencia”. Los populares criticaron que, en la actualidad, la concejalía de Servizos Sociais “tiene sin usar ni adjudicar más de 5.000 horas del SAF que la Xunta de Galicia ha puesto a disposición del Concello de Redondela, algo que ya es una costumbre”. En este sentido, el PP local indicó que “el año pasado terminó con 794 horas mensuales del Servizo de Axuda no Fogar sin cubrirse. Antes, con Digna Rivas al frente, no se ususaron más de 2.600 de las 3.909 horas extraordinarias que había asignado la Xunta al Concello. Esas horas estaban destinadas a atender en su domicilio, de manera gratuita, a personas en situación de dependencia, incapacidad, edad o soledad”, concluyeron.