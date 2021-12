Los nazis de Monte Lourido

Era un hombretón que caminaba muy erguido y vestía muy elegante con un gabán. Su imagen distaba muchísimo del prototipo masculino de mediana edad en A Ramallosa en 1977. Todo un misterio para un grupo de chavales que jugaba por las cocheras abandonadas del viejo tranvía, frente al cine Imperial, y lo veía aparcar su Volkswagen Escarabajo a unos metros. El alcalde de Nigrán, Juan González, formaba parte de aquella pandilla adolescente que, tirando del gamberrismo propio de la edad, gritaban ¡nazi! a aquel alemán de Monte Lourido que esperaba a su mujer mientras ella hacía la compra.

Luego se escondían por miedo a que los identificase. La casualidad –y la suerte para un historiador enamorado de todo lo relacionado con la guerra civil española y la represión franquista como es el regidor nigranés– quiso que años más tarde, no hace muchos, la vida lo llevase a entrar en la casa de aquel matrimonio germano que vivió en Monte Lourido desde 1966 hasta su muerte en los ochenta del pasado siglo. Erhard Schöeler se llamaba él y Maria Köber, su esposa.

No tenían hijos ni sobrinos y la vivienda se repartió en herencia entre cuatro personas de su confianza. Una de ellas abrió las puertas del hogar a González y allí reconoció al matrimonio del Escarabajo en una de las más de mil fotografías que se encontró. Cientos de documentos se suman al archivo de los alemanes que el regidor estudia en sus ratos libres. Ninguno de los papeles los vincula con el régimen nazi, pero González está seguro de que aquello que se imaginaba con sus amigos de la infancia cuando veían la gallarda figura del alemán era cierto.

“Está claro que Nigrán fue refugio para los nazis. Vigo lo fue, tanto para los que huían de la justicia tras la Segunda Guerra mundial como para los que se quedaron al amparo franquista, y todo lleva a pensar que Schöeler vino aquí con ese propósito”

Aunque no existan pruebas documentales de ello en sus pertenencias, el historiador supo, a través de la Embajada alemana en España, que todo lo relacionado con él eran “archivos clasificados sobre los que se recomendaba no indagar, así que no hay duda”. “Sabemos que él trabajó en la Siemens en Barcelona y que se vinieron aquí, más cerca de la familia de ella, asentada en Vigo y dueña de una potente empresa”, apunta sobre lo que ha podido averiguar.

Schöeler no fue el único alemán que residió en el municipio nigranés. La colonia germana en Vigo y su área fue numerosa ya desde finales del siglo XIX, con la llegada del cable, y afianzada a lo largo de las primeras décadas del XX y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, vinculada a las minas de wolframio gallegas y al cargadero de mineral de Rande. En Nigrán se establecieron varios de ellos. “Mi padre me contaba cómo el Sr. Smith, que vivía en la casa rectoral de San Pedro y llevaba en su camión a los niños de A Ramallosa a jugar al fútbol al parque de A Palma en Baiona, hacía gala de su carácter marcial y se dirigía a ellos con un enérgico discurso que siempre finalizaba con un ‘¡vamos a ganar! La disciplina militar lo delataba”. También me hablaba de Marina Wioncec, ‘La alemana”…”, relata González, autor de libros como “Nigrán, memoria dunha guerra 1936-1939”, que trata ahora de tirar del hilo alemán “porque esto hay que investigarlo, por supuesto”.

Lo que ha podido conocer hasta ahora a través de varias investigaciones históricas es que el más conocido de los nazis “escondidos” en el Val Miñor fue Robert Baalk, secretario de la Brigada de Investigación Criminal y alto mando de las SS, gran aficionado a la fotografía, indica González, como indican las imágenes que se conservan de su archivo personal. También lo era el Schöeler que el alcalde recordaba de su infancia, según puede deducirse de las instantáneas que se encontró en sus cajones. Entre ellas, varias del desfile de despedida de la Legión Cóndor en Vigo el 26 de mayo de 1939, todas inéditas.

Novela gráfica “Kartoffel”

Los relatos que el alcalde trata de conectar en su faceta de historiador llegaron a oídos del ilustrador Ramón Trigo y el escritor José Trigo, dos hermanos vigueses autores de la novela gráfica “Kartoffel”, que está ambientada en la comarca de Vigo en 1943 y que mezcla historias de contrabando, espionaje y relación del régimen de Franco con los nazis. De manera que González acabó cediendo numerosa documentación y firma el prólogo de la obra, sobre la que se inaugura una exposición mañana lunes a las 20.00 en la nueva biblioteca de Nigrán.

La muestra incluye una veintena de dibujos originales de la novela que arranca a raíz de la orden que emite el jefe de las SS, Reichsfürer Heinrich Himmler, en su oficina de Berlín para que Otto Ranh dirija una misión de espionaje en Vigo. A partir de ahí discurre una trama que se traslada a escenarios como el estuario de A Foz, A Ramallosa o “A volta dos nove”, el lugar donde fueron fusilados nueve miñoranos anarcosindicalistas en octubre de 1936 y donde reaparecían nueve cruces pintadas de forma clandestina por mucho que las autoridades las mandasen borrar durante décadas.

Incluye documentos recopilados por Juan González y podrá visitarse los días 21, 22, 23, 27, 28, 29 de diciembre y 2, 3, y 4 de enero de 11.00 a 13.00 horas y de 17.30 a 19.30.