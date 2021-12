Son moitos os negocios de hostalaría que atopan na cultura un xeito de sumarlle valor engadido á súa actividade. Uns apostan pola música e organizan concertos, outros expoñen cadros ou esculturas nos comedores ou salas na procura de novos clientes e dunha oferta de lecer máis ampla para o seu entorno. Na taparía “La Mini” de Baiona elixiron a literatura, concretamente a poesía, para mesturala coa gastronomía e aportar o seu innovador gran de area á dinamización do casco vello . “Lecturas poéticas” se titula o programa que botou a andar en novembro baixo a coordinación do escritor e crítico literario Xosé María Álvarez Cáccamo, que foi o primeiro dos relatores. Mañá sábado a poeta Marta Dacosta será a protagonista da segunda sesión, a partires das 12.30.

A autora lerá algún fragmento do seu último libro, “Notas sobre a extinción” e doutros dos seus máis recoñecidos poemarios: “As amantes de Hamlet”, “Acuática alma”, “Dun lago escuro” ou “Na casa da avoa”.

As “Lecturas poéticas” de “La Mini” son unha sorte de sesións vermú animadas con versos que terán lugar unha vez ao mes, segundo explica Roi Méixome, propietario e cociñeiro do establecemento. Están pensadas para saír á praciña da Fonte de Zeta coa cervexa, o viño ou o que cadre e gozar dos poemas que cada convidado escolla, sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. Da parte culinaria encárgase Roi, que deseña unha carta especial de petiscos para cada un dos encontros.