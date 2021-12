La delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Vigo-Redondela se ha puesto en contacto con la Asociación de Empresarios de Redondela, que aglutina a más de 300 empresas de diferentes sectores del tejido productivo en la localidad, para implantar su Plan Comercio Seguro de cara al período navideño de compras.

Con esta iniciativa se busca dar confianza tanto a ciudadanos como a empresarios. Esta campaña, enmarcada dentro del dispositivo navideño que lleva a cabo la Policía Nacional, tiene como objetivo mejorar la prevención de hechos delictivos y, para ello, se facilita una guía con recomendaciones de seguridad.

Entre los principales consejos para los comerciantes destacan no acumular dinero en la caja registradora y hacer extracciones frecuentes, así como no efectuar operaciones que generen dudas, disponer de detectores de billetes falsos, evitar rutinas a la hora de retirar o ingresar dinero de sus comercios y prestar atención a personas que traten de ocultar su rostro. Del mismo modo, se aconseja a los consumidores que hagan uso de internet, desconfiar de ofertas con un precio mucho más bajo que el del mercado y no facilitar datos personales ni bancarios a través de la red.