El legado de María Teresa Contreras

“Misión cumplida”. La residencia de personas de la tercera edad de Redondela, situada en la parroquia de Cesantes, cuenta desde ayer con una placa conmemorativa en recuerdo de la propietaria que donó en su día los terrenos para su construcción, María Teresa Contreras Quirós.

Fue la conselleira de Política Social, Fabiola García, acompañada de diferentes representantes políticos de la Corporación municipal, de Cáritas y de las organizaciones de El Ancla y de las Damas de San Caetano, la encargada de descubrir la placa que recuerda el “legado” y la “generosidad” de María Teresa Contreras, puesto que gracias a ello fue posible la construcción tanto del centro residencial como del de atención diurna para personas mayores que en la actualidad integran la red pública autonómica.

Fue en el año 1983 cuando la familia Contreras Quirós, integrada por la propia María Teresa, Rodrigo, Xosé y Claudio, párroco, adquirió el solar que posteriormente cedería mediante un documento notarial a la asociación El Ancla, que inició los trámites para la construcción del hogar para las personas de la tercera edad, puesto que así era el deseo de la familia. Sin embargo, tras haber gestionado la elaboración del proyecto y las correspondientes licencias y permisos se encontraron con que no tenían capacidad para sacarlo adelante.

A ella le habría gustado llegar a ver esta residencia

Una década más tarde, dichos terrenos fueron donados a Cáritas para que pudieran continuar aquella labor que, ante la imposibilidad de acometer una obra de tal envergadura, acabó por cederlos a su vez a la Xunta de Galicia. En aquel acuerdo quedó reflejado que la futura residencia debería llevar el nombre de María Teresa, puesto que era su voluntad que se destinara a la prestación de servicios sociales a las personas de edad avanzada en situación de dependencia.

En representación de la asociación El Ancla, intervino en el acto Paz del Palacio, quien en su discurso aprovechó para ensalzar la figura de María Teresa Contreras, señalando que “en la última etapa casi no podía caminar y la teníamos que llevar en coche a todas partes, pero ella por teléfono hacía más que cualquiera que pudiera andar perfectamente. Dedicó toda su vida a ayudar a las personas más necesitadas, siempre haciendo todo lo posible para poder darles lo mejor. Es por esto que a ella le habría gustado llegar a ver esta residencia”, señaló Paz del Palacio.

Por su parte, la conselleira de Política Social hizo referencia a que “Galicia caracterízase pola xenerosidade do seu pobo e non fai falta percorrer demasiados quilómetros para comprobalo. María Teresa Contreras deixou en Cesantes a súa pegada, deixou o seu legado cedendo gratuítamente este terreo a través de Cáritas, e grazas a ese legado, hoxe Redondela conta cunha das mellores residencias de maiores e centros de día para atender todos os días do ano aos nosos maiores”, concluyó Fabiola García.