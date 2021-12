Oleada de solidaridad en As Neves con la familia que perdió su casa en un incendio

El trágico incendio en una casa de As Neves que acabó con la vida de un hombre de 48 años, Bouzekri, y mantiene hospitalizados a su viuda, Fátima, y a los dos hijos menores del matrimonio, de 11 y 7 años, ha desatado una oleada de solidaridad entre los vecinos y vecinas de As Neves, que han creado un grupo de ayuda solidaria para recoger “todo lo necesario para volver a empezar: ropa, calzado, comida, material escolar, de higiene, de limpieza…”. No obstante, desde el Concello de As Neves, que ha puesto una vivienda a disposición de los afectados, anuncian que será el departamento de Servicios Sociales el que se encargue de coordinar todo lo que precise la familia que se quedó sin nada tras el fuego declarado a primera hora de la mañana del pasado sábado en la calle Entrecíns.

El propio sábado, el Ayuntamiento puso a disposición de Fátima y sus dos hijos una vivienda municipal, no obstante, Servicios Sociales todavía no se ha podido poner en contacto con la madre de familia, que sigue hospitalizada. “Hay que esperar a que esté recuperada y decida incorporarse a esta vivienda que le ofrece el Concello; mientras eso no ocurra no podremos determinar las necesidades reales de esta familia”, indica el alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, que pide a todos los vecinos y vecinas con ganas de ayudar que canalicen esta solidaridad donando comida al banco de alimentos municipal, que mantiene abierta una campaña navideña. El alcalde pide a todos los vecinos con ganas de ayudar que donen comida al banco de alimentos municipal Además, aclara el regidor nevense, que el Concello dispone de un ropero municipal con elementos suficientes como para atender a las necesidades de esta familia. Dicho ropero está dotado de ropa y calzado de mujer, hombre y niños y niñas con variedad de tallas; colchas, mantas, sábanas, cortinas, artículos de bebé, mochilas, bolsos, bufandas, gorros y paños. En el grupo de Facebook “Ayuda solidaria para una familia de As Neves” urgen ropa y calzado de las tallas de los menores víctimas del incendio, así como juguetes y comida. Incluso un vecino se ha ofrecido a reacondicionar la parte eléctrica de la vivienda en alquiler donde vivía la familia para dejarla habitable lo antes posible. Ante todo esto, el alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, agradece el interés de los vecinos y vecinas por ayudar, pero hace hincapié en que dicha ayuda debe estar organizada por el departamento de Servicios Sociales que, una vez conozca las necesidades reales de la familia, anunciará “qué se necesita, en qué momento y para qué”. En enero se cumple un año de la llegada de esta familia, de origen marroquí, a As Neves, donde estaba totalmente integrada hasta que el fuego sorprendió a sus miembros en la mañana del sábado. El padre falleció y la madre y los dos menores de edad fueron rescatados por la Guardia Civil y por la dueña de una pastelería que escuchó los gritos de auxilio.