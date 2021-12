Quería dejar representada en ella uno de los márgenes de su vida, es por esto que decidió titular “Marxes” a la exposición en la que a través del color y de diferentes estilos realiza un recorrido por las diferentes etapas de su trayectoria vital y profesional. Hasta el próximo viernes, día 17 de diciembre, se puede visitar en el Centro Cultural da Miñoteira de Ventosela una variada selección de la obra pictórica del pintor redondelano Suso C. Ben, integrada por cuadros muy coloridos y de una temática muy variada.

Hasta la fecha, la muestra ha tenido una buena acogida entre los visitantes. Así lo destaca el propio artista, quien comentó estar “moi satisfeito co recibimento e pola afluencia de xente, sobre todo, o día da inauguración, no que tamén os meus antigos alumnos e alumnas me dedicaron unha homenaxe”. Asimismo, el pintor local señaló que “estou tamén moi contento por poder expoñer a miña obra na parroquia que vivo, para min é un orgullo”.

Suso C. Ben es mucho más que un artista en Redondela, y es que su faceta como profesor de pintura, música y teatro, le han valido a lo largo de los años el cariño de diferentes generaciones de niños y adultos en la localidad. Precisamente, para devolverles esa estima, el autor se encuentra trabajando en la actualidad en una nueva exposición que estará integrada por más de una veintena de retratos de personas que han sido especiales en su vida, tanto a nivel personal como profesional.

Dinamización cultural

Para el Centro Cultural da Miñoteira de Ventosela haber podido contar con la exposición de este artista de la propia parroquia fue “unha iniciativa estupenda”. Así lo destacó la presidenta de la Asociación Veciñal Deportivo Cultural A Miñoteira, Lourdes Castro, quien apuntó que “cando a pandemia nos deixe, a nosa idea é iniciar un ciclo de exposicións de diferentes temáticas para que a xente veña ao rural, porque as veces parece que tira para atrás e é por falta de costume”.

Con este objetivo, la entidad ya trabaja para poner en marcha en enero de 2022 una biblioteca para los más pequeños de la parroquia.