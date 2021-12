El portavoz del BNG municipal de Soutomaior, Manu Lourenzo, criticó la “imposibilidad” de muchas familias en situación vulnerable del concello para acceder a un equipo informático debido “aos requisitos económicos estipulados polo goberno local”. Lourenzo denunció que “a iniciativa do PP de Soutomaior é profundamente insuficiente, tanto porque chegou tarde, co curso comezado, como porque a propia iniciativa é errónea. Decidiron prestar ordenadores e non axudar a mercalos”.