El conflicto entre el gobierno local de Redondela y la Policía Local por las horas extra y el plus de productividad lleva camino de abrir una grave crisis política. Los grupos de la oposición del PP y AER pidieron ayer la dimisión de la alcaldesa, Digna Rivas, a quien responsabilizan de la situación, mientras que el BNG le acusa de “tenta confundir á veciñanza ” con el enfrentamiento con la Policía y de “dar bandazos” en la negociación de las condiciones laborales de este colectivo.

La portavoz del PP, María del Carmen Amoedo, considera “gravísima” la situación creada y le exige a Rivas que asuma sus responsabilidades. Los populares acusan a la alcaldesa de “repartir culpas e mentiras” para tapar su incapacidad para resolver el conflicto.

PP: "É inaceptable que se acuse aos axentes de coller baixas numerosas"

Amoedo recuerda que el pasado mes de julio, después de varios días en los que el municipio estuvo sin un solo agente de servicio y que obligó a dimitir a la concejala de Interior e Seguridade, Marta Alonso, la alcaldesa anunció un “principio de acordo” para resolver esta situación. “Cinco meses despois daquel anuncio propagandístico no que a alcaldesa daba a situación por solucionada, a realidade é que, o pasado luns non houbo axentes da Policía Local operativos e a resposta de Digna Rivas foi culpar aos profesionais da Policía Local da situación”. Desde el PP consideran inaceptable que se acuse a los agentes de “coller baixas numerosas e sorprendentes, a menos dunha hora de comezar as súas quendas” y de que les considere que “cren estar por enriba do resto do persoal do Concello, tanto en condicións laborais como salariais” y también de exponer “esixencias dun plus de produtividade moi superior ao pactado cos sindicatos para o resto do persoal municipal”.

Ante esta situación, en la que según Amoedo el gobierno local ha incumplido todos los compromisos laborales alcanzados con la Policía Local, exigen a Rivas que dimita como alcaldesa por la “grave neglixencia e a incapacidade evidente para dirixir o goberno municipal”, puntualiza.

AER: "Rivas demostrou a súa ineptitude na xestión do servizo da Policía Local"

Por su parte, la Agrupación de Electores de Redondela (AER) utiliza similares argumentos para reclamar la marcha de la regidora por el conflicto con la Policía. La formación asamblearia solicita la intervención del PSdeG provincial, y más en concreto de su secretario xeral David Regades, “para que se tome Redondela en serio e convide a alcaldesa a abandonar un cargo para o que non está capacitada”. Para AER, Rivas ha demostrado su “ineptitude na xestión do servizo da Policía Local que, de novo, o pasado 6 de decembro volveu quedar sen efectivos”. Además se muestran críticos con la respuesta de la alcaldesa para explicar lo sucedido. “O que fixo foi cuestionar a profesionalidade da Policía Local, por unha banda e, por outra, botar culpas á oposición”.

BNG: "O PSOE cometeu erros flagrantes, como pontear a mesa de negociación cos sindicatos"

Desde el BNG consideran que la alcaldesa “pretende nestes momentos confundir á veciñanza, eludindo as súas responsabilidades” . El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González, asegura que “dende o goberno municipal non se soubo encarar en ningún momento unha negociación que beneficiara ao conxunto de traballadores municipais, arrespeito diversos pluses e melloras laborais” y considera que, desde que el conflicto se agravó en verano, “o PSOE cometeu erros flagrantes, como pontear a mesa de negociación cos sindicatos”. También acusa a Rivas de “dar bandazos, apoiándose nun colectivo ou noutros segundo lle interesara” y de negarse a dialogar con los grupos de la oposición.

Versión de la alcaldesa

Por su parte, la alcaldesa Digna Rivas señaló que todo el conflito emana “das esixencias da Policía Local dun plus de produtividade moi superior ao pactado cos sindicatos e aplicable ao resto do persoal”. De ceder a estas exigencias –4 euros por hora por nocturnidad y 3,5 euros por hora por sábados, domingos y festivos frente a los 3 euros por hora y 2 euros pactado con la Mesa de Negociación, según la regidora– “produciríase un agravio comparativo co resto do persoal municipal e estaría fora dos pactos acadados cos representantes sindicais nunha mesa de traballo na que tamén estaba presente a propia Policía Local”, asegura la dirigente municipal.

A fin de evitar un conflicto coa Policía Local “que repercutiría directamente sobra a veciñanza e incluso en contra do meu convencemento de que todos os temas que afecten ao persoal deben tratarse na Mesa de Negociación”, asegura Rivas, la Alcaldía llevó a pleno en octubre de este año la aprobación del plus de productividad al no existir una partida presupuestaria para su aplicación, “e dado que os propios partidos da Corporación municipal urxían a adopción de medidas que evitasen unha situación de seguridade grave”, puntualiza.

Pese a esa “urxencia” los partidos de la oposición –PP, AER y BNG– votaron en contra “ao non estar contemplado ese plus nos acordos da Mesa de Negociación”. A la regidora local le sorprendió, sobre todo, la negativa de AER que “como membros do executivo local que eran antes da súa autoexclusión, coñecían perfectamente o problema e os esforzos que dende o goberno local se estaban a facer por evitar a situación”.

Rivas: "O goberno local seguirá a traballar por buscar unha solución"

La alcaldesa asegura que, pese a actual situación, “o goberno local seguirá a traballar por buscar unha solución” y recuerda que, desde su llegada al Concello, “o goberno socialista sempre apoiou ás reivindicacións da Policía Local” y, "cun enorme esforzo, dotou ao servizo dos medios –tanto materiais como humanos– que dende a Policía Local se solicitaban e que paliasen a situación de esquecemento en que os tiñan os anteriores gobernos conservadores”.

Finalmente, Rivas, que hace un llamamiento “á responsabilidade”, recalca que la seguridad, tanto de los vecinos como de sus bienes, “está máis que garantida grazas ao esforzo extra que realizan a Policía Nacional, Garda Civil e Protección Civil”, a los que la alcaldesa traslada su agradecimiento.