La renuncia oficial de Eva García apura la necesidad de un acuerdo de la izquierda

Eva García de la Torre formalizó ayer en pleno su renuncia como alcaldesa de Porriño, un trámite legal que aprovechó para dar ejemplos de por qué relacionó su dimisión con una campaña de acoso y derribo contra su persona basada en la “misoginia, el odio y la homofobia”. Además, acusó a EU Son de negarle su derecho a la presunción de inocencia, honor, participación política y libertad de expresión. “Les pido que lean los orígenes del totalitarismo, se den una vuelta por el siglo XXI y se pongan a trabajar por Porriño, que es para lo que la gente nos eligió”, aconsejó García de la Torre a la agrupación local de Esquerda Unida en dicho pleno de renuncia que apura la necesidad de un acuerdo de los grupos de izquierda si quieren mantener el gobierno municipal el próximo día 23 de diciembre.

Insultos como “guarra” o amenazas de “te voy a reventar la cabeza” de parte de personal de confianza del exalcalde Nelson Santos; o malos gestos por parte de algunos corporativos “que desaparecen cuando el pleno lo preside un hombre”, son algunos de los ejemplos que citó Eva García en respuesta a EU Son, que en su última reunión con el PSOE pidió una rectificación pública de la exregidora por el contenido de su discurso de renuncia el pasado 23 de noviembre. “No insulté a nadie, solo hice una valoración del debate político tóxico, infantil y destructivo”, aclaró, diciendo de Esquerda Unida que “tienen la piel fina”.

Con todo, García de la Torre, que se convirtió en la primera alcaldesa de Porriño en democracia el 13 de junio de 2015, revalidando el cargo en 2019, se despidió con unas palabras que luego también hicieron suyas el portavoz del PP, Alejandro Lorenzo, y la edil de EU Son, Patricia Sío. “El tiempo pondrá a cada uno en su lugar”, repitieron los tres.

Además, Sío, que forzó la dimisión de Eva García, le deseó “lo mejor” , al igual que Manuel Carrera. También Alejandro Lorenzo le dio las “gracias por las cosas buenas que hizo”, aunque aprovechó su intervención para criticar el retraso del pleno de investidura hasta el día 23 de diciembre, el último día posible. “El Concello necesita recuperar la estabilidad” citó, siendo luego abroncado por el portavoz del BNG, Pedro Pereira, que presidió el pleno en calidad de alcalde accidental. Además, Pereira valoró que el gobierno que se forme el día 23 debe ser un “gobierno progresista de varios grupos”. “Hay que cambiar cosas, pero también hay proyectos importantes en marcha”, indicó el nacionalista.

“Dimití porque pensé que frenábamos la moción de censura”, recordó durante el pleno Eva García, que ya aventuró entonces el escenario político actual, sin los apoyos suficientes para que Lourdes Moure recoja el bastón de mando. “Puede que yo me vaya y no salga adelante una investidura, dado como nos las gastamos en este pueblo”, dijo cuando anunció su renuncia. Y es que la cuenta atrás sigue corriendo para el PSOE, que ya solo tiene 10 días para conseguir el apoyo de BNG, EU Son y UDDL. Si no lo logra, el próximo alcalde será Alejandro Lorenzo (PP).

La candidata del PSOE, la número dos de la lista, Moure, está completamente vetada por UDDL y tampoco es del agrado de EU Son, que a su vez da por rotas las negociaciones con el PSOE “hasta que no se den las mínimas condiciones de respeto y educación”. Respondía de esta manera Patricia Sío al comunicado emitido por los socialistas tras la reunión celebrada el lunes, en el que hicieron públicas algunas de las “exigencias” de EU Son, como dos concejalías remuneradas, un puesto de confianza y la Tenencia de Alcaldía.

“La nuestra es una propuesta inicial, partimos de unos máximos. Consideramos que es totalmente imprudente filtrar parte de esa propuesta a los medios, y más cuando se hace de manera interesada, con el propósito de dar a entender que lo último que queremos nosotros es conseguir un sillón en el gobierno municipal”, defiende Sío que, aún así, cree que “el día 23 llegaremos a buen puerto”.