Redondela vive estos días un nuevo episodio de confrontación entre el Concello y la Policía Local que, en esta ocasión, gira en torno a las horas “extra” y las bajas en la plantilla. La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, denunció esta misma semana la negativa por parte de la Policía Local para reforzar el servicio haciendo horas extras y dar cobertura a las “múltiples e repentinas baixas dos axentes comunicadas, curiosamente, a menos dunha hora de comezar os seus respectivos servizos”.

La regidora afirmó que detrás de esto está un conflicto laboral, derivado “das esixencias da Policía Local dun plus de produtividade moi superior ao pactado cos sindicatos e aplicable ao resto do persoal. De ceder, produciriase un agravio comparativo co resto do persoal municipal e estaría fóra dos pactos acadados na mesa de negociación na que tamén estaba presente a propia Policía Local”.

Rechazo de los agentes

La reacción por parte de los representantes de la Policía Local no se hizo esperar y ayer emitieron un comunicado en el que mostraban su “indignación” ante las declaraciones de la alcaldesa y señalaron que “es muy grave que se ponga en duda las bajas existentes en la plantilla, cuando son mínimas en el conjunto total de la misma” y aseguraron estar “perplejos al pretenderse convertir las horas extraordinarias en obligatorias para cubrir las deficiencias de una plantilla escasa, y para colmo cambiar los turnos de trabajo”. Respecto al acuerdo secundado en la mesa de negociación, portavoces de los agentes afirman que “todavía no se ha hecho efectivo” y demandan “que la rebaja de horas semanales sea para todos, sin exceptuar a la Policía”.