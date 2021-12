Un “amigo visible” para celebrar la Navidad

Comprar un regalo en algún comercio de Redondela, subir una foto a las redes sociales o enviársela al destinatario y, por último, indicar el establecimiento al que debe ir a recogerlo. A continuación, será el turno de la persona que haya recibido el regalo, ya que la idea es que, tras recogerlo, continúe la cadena comprando otro presente para un nuevo destinatario y poder llegar al mayor número de personas y comercios del municipio.

Así funciona la iniciativa “Amigo visible”, una idea que partió de un grupo de jóvenes redondelanos el año pasado por estas fechas y que de cara a las próximas fiestas de Navidad han decidido volver a repetir. Los artífices de la cadena, que en 2020 llegó a cosechar más de 300 regalos, son Zaira, Hugo, Rosi, Verónica, Tati, Olih, Aitor, Héctor y Sandra, y cuentan que la iniciativa surgió con el objetivo de “ayudar al pueblo”, ya que tras los sucesivos confinamientos debido a la pandemia del COVID “la gente lo estaba pasando muy mal”, apuntan.

El objetivo es que nos ayudemos los unos a los otros, crear una red en Redondela

Lo sabían de primera mano, ya que Sandra Posada, por ejemplo, trabajaba como dependienta en aquel momento, y la madre de uno de ellos también tenía un comercio. Notaban que los ánimos de la gente no estaban bien y la economía tampoco iba mucho mejor, así que iniciaron ellos mismos la cadena con los primeros regalos.

“El juego nació para dar visibilidad al comercio local, fomentar el consumo en Redondela y no solo en el comercio, porque el año pasado hubo gente que regaló comidas o cenas en los locales de hostelería del pueblo. Buscamos que con esta campaña se cree una red entre los vecinos de Redondela y que nos ayudemos los unos a los otros”, señala Sandra.

Al margen de la gran acogida que tuvo esta iniciativa el año pasado, algo que sus creadores no esperaban para nada, uno de los motivos por los que han decidido retomar el “Amigo visible” esta Navidad se debe a que, según comenta Sandra Posada, “los comerciantes empezaron a preguntarnos si este año íbamos a repetir y la gente también mostró gran interés. A nosotros no nos cuesta nada, porque solo tenemos que estar pendiente de las redes sociales y compartir las publicaciones que nos llegan. Por otra parte, creemos que este año también hace falta; tenemos la sensación de que los ánimos están todavía más bajos que en 2020 y así también damos a conocer los negocios de Redondela”.

Intentamos no devolver el regalo a quien nos lo hace para que no muera la cadena

Otra de las particularidades que caracteriza a esta campaña es que se busca que las personas salgan de su círculo habitual de amistades y familiares. Al menos así lo contemplan los organizadores, puesto que entienden que “es la forma de poder llegar a una mayor cantidad de gente. Nosotros, a la hora de escoger a nuestro amigo visible, lo que hacemos es pensar en un compañero de trabajo o en una persona conocida que no forma parte de nuestro grupo cerrado, así podemos ampliar la red de regalos. También intentamos no devolver el regalo a quien nos lo hace, para que no muera ahí la cadena”, cuenta Sandra.

La campaña ya dio comienzo el pasado 1 de diciembre y los primeros regalos de este “Amigo visible” tan especial ya están empezando a inundar las redes sociales de los vecinos y vecinas de Redondela. Sandra Posada indica que “no hay fecha límite para participar” y esperan que lo fuerte de la cadena de regalos tenga lugar a partir de la próxima semana.